NYT: Запад поставил Зеленского на место перед визитом в США

18 сентября 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский встретится с президентом США 21 сентября Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский перестал критиковать союзников страны. Свою риторику он изменил после того, как его осудили западные лидеры, передает газета The New York Times. Отмечается, что это произошло как раз перед визитом украинского президента в США. «Зеленский остается неутомимым сторонником военной помощи украинской армии. Сейчас он подкрепляет свои просьбы глубокими выражениями благодарности за то, что Запад уже предоставил. Зеленский изменил свой тон после критики союзников, когда он казался неблагодарным, настаивая на оружии. Это произошло как раз перед визитом президента Украины в Нью-Йорк для заседания Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в материале The New York Times . Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес на саммите НАТО в июле заявлял, что Зеленский не благодарит страны, которые поставляют Украине оружие. По его словам, смена тона привела бы к росту поддержки Киева. С заявлением Уоллеса согласился и советник администрации президента США по национальной безопасности. «Американский народ действительно заслуживает определенной благодарности от Украины за боеприпасы», — настаивал он. По информации Financial Times, Зеленский не будет выступать перед Конгрессом США. Ожидается, что он встретится лишь с небольшими группами внутри Капитолия. А президент США Джо Байден обсудит с Зеленским поставки дальнобойных ракет ATACMS для Украины.

