08 февраля 2023

Кадры объятий Зеленского с журналисткой разозлили пользователей Twitter

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Пользователи пошутили, что скоро «все будут знать о Владимире Зеленском» Фото:

Пользователей Twitter, которые читают Bloomberg UK разгневали кадры с объятиями президента Украины Владимира Зеленского и журналистки во время пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком. Они оставили свои комментарии под видео.

«Игра одного актера» — написал один из комментаторов. Он призвал вместо этих кадров раскрыть сумму, «которая уходит в карманы Зеленскому» от добросовестных налогоплательщиков. «Теперь везде про объятия. Скоро мы все узнаем о Зеленском: сколько человек он обнял, кого и были ли они в масках», — пишет один из пользователей под соответствующим видео, опубликованном в социальной сети Twitter.

«Эта пресс-конференция похожа на какое-то шоу. Отличная комедия», — отметил другой. Некоторые комментаторы написали, что Владимир Зеленский «действительно хороший актер».

Ранее RT сообщало о встрече украинского президента Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 8 февраля. Издание также упомянуло о намерении Зеленского встретиться с украинскими военными, которые проходят подготовку в Британии.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пользователей Twitter, которые читают Bloomberg UK разгневали кадры с объятиями президента Украины Владимира Зеленского и журналистки во время пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком. Они оставили свои комментарии под видео. «Игра одного актера» — написал один из комментаторов. Он призвал вместо этих кадров раскрыть сумму, «которая уходит в карманы Зеленскому» от добросовестных налогоплательщиков. «Теперь везде про объятия. Скоро мы все узнаем о Зеленском: сколько человек он обнял, кого и были ли они в масках», — пишет один из пользователей под соответствующим видео, опубликованном в социальной сети Twitter. «Эта пресс-конференция похожа на какое-то шоу. Отличная комедия», — отметил другой. Некоторые комментаторы написали, что Владимир Зеленский «действительно хороший актер». Ранее RT сообщало о встрече украинского президента Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 8 февраля. Издание также упомянуло о намерении Зеленского встретиться с украинскими военными, которые проходят подготовку в Британии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...