Кадры объятий Зеленского с журналисткой разозлили пользователей Twitter

09 февраля 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Пользователи пошутили, что скоро «все будут знать о Владимире Зеленском» Фото: Официальный сайт президента Украины Пользователей Twitter, которые читают Bloomberg UK разгневали кадры с объятиями президента Украины Владимира Зеленского и журналистки во время пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком. Они оставили свои комментарии под видео. «Игра одного актера» — написал один из комментаторов. Он призвал вместо этих кадров раскрыть сумму, «которая уходит в карманы Зеленскому» от добросовестных налогоплательщиков. «Теперь везде про объятия. Скоро мы все узнаем о Зеленском: сколько человек он обнял, кого и были ли они в масках», — пишет один из пользователей под соответствующим видео, опубликованном в социальной сети Twitter. «Эта пресс-конференция похожа на какое-то шоу. Отличная комедия», — отметил другой. Некоторые комментаторы написали, что Владимир Зеленский «действительно хороший актер». Ранее RT сообщало о встрече украинского президента Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 8 февраля. Издание также упомянуло о намерении Зеленского встретиться с украинскими военными, которые проходят подготовку в Британии.

Пользователей Twitter, которые читают Bloomberg UK разгневали кадры с объятиями президента Украины Владимира Зеленского и журналистки во время пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком. Они оставили свои комментарии под видео. «Игра одного актера» — написал один из комментаторов. Он призвал вместо этих кадров раскрыть сумму, «которая уходит в карманы Зеленскому» от добросовестных налогоплательщиков. «Теперь везде про объятия. Скоро мы все узнаем о Зеленском: сколько человек он обнял, кого и были ли они в масках», — пишет один из пользователей под соответствующим видео, опубликованном в социальной сети Twitter. «Эта пресс-конференция похожа на какое-то шоу. Отличная комедия», — отметил другой. Некоторые комментаторы написали, что Владимир Зеленский «действительно хороший актер». Ранее RT сообщало о встрече украинского президента Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 8 февраля. Издание также упомянуло о намерении Зеленского встретиться с украинскими военными, которые проходят подготовку в Британии.