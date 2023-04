Bank of America сорвал конференцию из-за критики в адрес Украины

07 апреля 2023

Онлайн-конференция Bank of America была подавляющем большинстве пророссийским, пишет FT Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Bank of America прервал онлайн-конференцию по геополитике из-за негативных комментариев спикеров об Украине, на которые пожаловались клиенты. Об этом сообщили участники онлайн-конференции. «Это было больше похоже на Банк России, чем на Bank of America. Все мероприятие было в подавляющем большинстве пророссийским», — передает слова одного из присутствующих газета Financial Times. Еще два участника заявили, что глава отдела отношений BofA Securities Дэниел Шихан отозвался о Владимире Зеленском, назвав его «мастерским манипулятором и имитатором», в отношении которого в администрации США есть «серьезные опасения». Один из клиентов назвал онлайн-заседание «безжалостно антиукраинскими». По информации издания, представители Bank of America, отметили, что на встрече присутствовали внешние докладчики, чтобы помочь своим клиентам понять проблемы, влияющие на их инвестиционные решения. В официальном заявлении банка говорится, что спикеры независимы и выражают различные взгляды. При этом представители Bank of America принесли извинения клиентам за сложившуюся ситуацию, пишет FT. Ранее два крупнейших коммерческих банка США Silicon Valley и Signature Bank сообщили о своем банкротстве. В итоге рыночная стоимость мировых банков и финансовых компаний снизилась на 465 млрд долларов после сообщений о банкротстве американского банка SVB, пишет RT. Сообщалось, что кредитные организации США потеряли более 165 миллиардов долларов за две недели. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ухудшение ситуации в банковской сфере США заставит власти страны изменить фокус работы и переключится с темы введения санкций против России на решение собственных проблем в экономике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

