Студенты ПГНИУ создадут арт-объект в память о жертвах стрельбы в вузе

В Пермском университете (ПГНИУ) 20 сентября вспомнят жертв вооруженного нападения, которое произошло в 2021 году. Погибших почтут минутой молчания, а в студенческом дворце культуры состоится концерт. Кроме этого, в вузе проведут хакатон «Добро без границ», результатом которого станет арт-объект, символизирующий борьбу с насилием.
«Хакатон „Добро без границ“ будет проходить в Точке кипения ПГНИУ. С помощью 3D-принтеров участники смогут создать собственные произведения о доброте и любви к миру. Студенческие работы будут соединены в арт-объект, который станет символом борьбы с насилием», — говорится на сайте вуза.
20 сентября 2021 года на Пермский университет было совершено вооруженное нападение. В результате погибли шесть человек, многие получили ранения. Нападавшего задержали, суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.
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