18 сентября 2023

Студенты ПГНИУ создадут арт-объект в память о жертвах стрельбы в вузе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Годовщина теракта Тимура Бекмансурова в ПГНИУ. Пермь, студенческий кампус пгниу, годовщина теракта
Цветы в кампус могут принести все желающие Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

В Пермском университете (ПГНИУ) 20 сентября вспомнят жертв вооруженного нападения, которое произошло в 2021 году. Погибших почтут минутой молчания, а в студенческом дворце культуры состоится концерт. Кроме этого, в вузе проведут хакатон «Добро без границ», результатом которого станет арт-объект, символизирующий борьбу с насилием.

«Хакатон „Добро без границ“ будет проходить в Точке кипения ПГНИУ. С помощью 3D-принтеров участники смогут создать собственные произведения о доброте и любви к миру. Студенческие работы будут соединены в арт-объект, который станет символом борьбы с насилием», — говорится на сайте вуза.

20 сентября 2021 года на Пермский университет было совершено вооруженное нападение. В результате погибли шесть человек, многие получили ранения. Нападавшего задержали, суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском университете (ПГНИУ) 20 сентября вспомнят жертв вооруженного нападения, которое произошло в 2021 году. Погибших почтут минутой молчания, а в студенческом дворце культуры состоится концерт. Кроме этого, в вузе проведут хакатон «Добро без границ», результатом которого станет арт-объект, символизирующий борьбу с насилием. «Хакатон „Добро без границ“ будет проходить в Точке кипения ПГНИУ. С помощью 3D-принтеров участники смогут создать собственные произведения о доброте и любви к миру. Студенческие работы будут соединены в арт-объект, который станет символом борьбы с насилием», — говорится на сайте вуза. 20 сентября 2021 года на Пермский университет было совершено вооруженное нападение. В результате погибли шесть человек, многие получили ранения. Нападавшего задержали, суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...