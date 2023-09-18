Студенты ПГНИУ создадут арт-объект в память о жертвах стрельбы в вузе

19 сентября 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Цветы в кампус могут принести все желающие Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета В Пермском университете (ПГНИУ) 20 сентября вспомнят жертв вооруженного нападения, которое произошло в 2021 году. Погибших почтут минутой молчания, а в студенческом дворце культуры состоится концерт. Кроме этого, в вузе проведут хакатон «Добро без границ», результатом которого станет арт-объект, символизирующий борьбу с насилием. «Хакатон „Добро без границ“ будет проходить в Точке кипения ПГНИУ. С помощью 3D-принтеров участники смогут создать собственные произведения о доброте и любви к миру. Студенческие работы будут соединены в арт-объект, который станет символом борьбы с насилием», — говорится на сайте вуза. 20 сентября 2021 года на Пермский университет было совершено вооруженное нападение. В результате погибли шесть человек, многие получили ранения. Нападавшего задержали, суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В Пермском университете (ПГНИУ) 20 сентября вспомнят жертв вооруженного нападения, которое произошло в 2021 году. Погибших почтут минутой молчания, а в студенческом дворце культуры состоится концерт. Кроме этого, в вузе проведут хакатон «Добро без границ», результатом которого станет арт-объект, символизирующий борьбу с насилием. «Хакатон „Добро без границ“ будет проходить в Точке кипения ПГНИУ. С помощью 3D-принтеров участники смогут создать собственные произведения о доброте и любви к миру. Студенческие работы будут соединены в арт-объект, который станет символом борьбы с насилием», — говорится на сайте вуза. 20 сентября 2021 года на Пермский университет было совершено вооруженное нападение. В результате погибли шесть человек, многие получили ранения. Нападавшего задержали, суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.