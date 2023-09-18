Губернатор Текслер презентовал челябинские экологические учебники

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 сентября показал учебники по практической экологии на брифинге, посвященном всероссийскому экологическому форуму. По этим учебникам учатся дети в начальной школе региона.
«Школьники с первого по третий класс уже третий год изучают практическую экологию по уникальным, разработанным в нашем регионе учебникам. Эти учебники включают как экологический, так и краеведческий компонент», — подчеркнул губернатор.
Первый всероссийский детский экологический форум пройдет в Челябинске 19 и 20 октября. В Челябинск приедут более тысячи учеников пятого — одиннадцатого классов из 18 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. Каждая из команд презентует проект на экологическую тематику. По словам Текслера, организаторы готовят для участников форума не только образовательную, но и обширную культурно-развлекательную программу.
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