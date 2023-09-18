18 сентября 2023

Губернатор Текслер презентовал челябинские экологические учебники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер пообещал участникам экологического форума насыщенную программу Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 сентября показал учебники по практической экологии на брифинге, посвященном всероссийскому экологическому форуму. По этим учебникам учатся дети в начальной школе региона.

«Школьники с первого по третий класс уже третий год изучают практическую экологию по уникальным, разработанным в нашем регионе учебникам. Эти учебники включают как экологический, так и краеведческий компонент», — подчеркнул губернатор.

Первый всероссийский детский экологический форум пройдет в Челябинске 19 и 20 октября. В Челябинск приедут более тысячи учеников пятого — одиннадцатого классов из 18 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. Каждая из команд презентует проект на экологическую тематику. По словам Текслера, организаторы готовят для участников форума не только образовательную, но и обширную культурно-развлекательную программу.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 сентября показал учебники по практической экологии на брифинге, посвященном всероссийскому экологическому форуму. По этим учебникам учатся дети в начальной школе региона. «Школьники с первого по третий класс уже третий год изучают практическую экологию по уникальным, разработанным в нашем регионе учебникам. Эти учебники включают как экологический, так и краеведческий компонент», — подчеркнул губернатор. Первый всероссийский детский экологический форум пройдет в Челябинске 19 и 20 октября. В Челябинск приедут более тысячи учеников пятого — одиннадцатого классов из 18 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. Каждая из команд презентует проект на экологическую тематику. По словам Текслера, организаторы готовят для участников форума не только образовательную, но и обширную культурно-развлекательную программу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...