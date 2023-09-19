ФАС требует изменить документы на ремонт трамвайного депо в Челябинске

20 сентября 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Документация на ремонт трамвайного депо по мнению УФАС требует доработки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU УФАС по Челябинской области требует скорректировать документацию аукциона по реконструкции трамвайного депо №1 в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС, претензии выдвинуты региональному организатору перевозок, подведомственному министерству дорожного хозяйства области. «Выявлены нарушения при установлении требований к содержанию и составу заявки, к порядку предоставления обеспечения заявки участника, а также при описании объекта закупки. Кроме того, заказчиком не предусмотрено в требованиях к участнику закупки обязательное условие о наличии членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. Заказчик будет привлечен к административной ответственности за нарушения требований законодательства о контрактной системе», — сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка проводилась по жалобе, поступившей от ООО «Проектный институт транспортной инфраструктуры и промышленности» (город Москва). Начальная цена контракта на ремонт депо — 9,35 миллиона рублей. После внесения изменений в извещение о закупке ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» продолжит процедуру определения поставщика. URA.RU направило в адрес регионального миндортранса запрос о предоставлении комментарии по этой ситуации. После поступления ответа он будет опубликован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

УФАС по Челябинской области требует скорректировать документацию аукциона по реконструкции трамвайного депо №1 в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС, претензии выдвинуты региональному организатору перевозок, подведомственному министерству дорожного хозяйства области. «Выявлены нарушения при установлении требований к содержанию и составу заявки, к порядку предоставления обеспечения заявки участника, а также при описании объекта закупки. Кроме того, заказчиком не предусмотрено в требованиях к участнику закупки обязательное условие о наличии членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. Заказчик будет привлечен к административной ответственности за нарушения требований законодательства о контрактной системе», — сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка проводилась по жалобе, поступившей от ООО «Проектный институт транспортной инфраструктуры и промышленности» (город Москва). Начальная цена контракта на ремонт депо — 9,35 миллиона рублей. После внесения изменений в извещение о закупке ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» продолжит процедуру определения поставщика. URA.RU направило в адрес регионального миндортранса запрос о предоставлении комментарии по этой ситуации. После поступления ответа он будет опубликован.