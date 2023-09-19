19 сентября 2023

ФАС требует изменить документы на ремонт трамвайного депо в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация музыкального трамвая и джаз-ансамбль "Уральский диксиленд". Челябинск, общественный транспорт, трамвайное депо №1, челябинские трамваи
Документация на ремонт трамвайного депо по мнению УФАС требует доработки Фото:

УФАС по Челябинской области требует скорректировать документацию аукциона по реконструкции трамвайного депо №1 в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС, претензии выдвинуты региональному организатору перевозок, подведомственному министерству дорожного хозяйства области.

«Выявлены нарушения при установлении требований к содержанию и составу заявки, к порядку предоставления обеспечения заявки участника, а также при описании объекта закупки. Кроме того, заказчиком не предусмотрено в требованиях к участнику закупки обязательное условие о наличии членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. Заказчик будет привлечен к административной ответственности за нарушения требований законодательства о контрактной системе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка проводилась по жалобе, поступившей от ООО «Проектный институт транспортной инфраструктуры и промышленности» (город Москва). Начальная цена контракта на ремонт депо — 9,35 миллиона рублей. После внесения изменений в извещение о закупке ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» продолжит процедуру определения поставщика.

URA.RU направило в адрес регионального миндортранса запрос о предоставлении комментарии по этой ситуации. После поступления ответа он будет опубликован.

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УФАС по Челябинской области требует скорректировать документацию аукциона по реконструкции трамвайного депо №1 в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС, претензии выдвинуты региональному организатору перевозок, подведомственному министерству дорожного хозяйства области. «Выявлены нарушения при установлении требований к содержанию и составу заявки, к порядку предоставления обеспечения заявки участника, а также при описании объекта закупки. Кроме того, заказчиком не предусмотрено в требованиях к участнику закупки обязательное условие о наличии членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. Заказчик будет привлечен к административной ответственности за нарушения требований законодательства о контрактной системе», — сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка проводилась по жалобе, поступившей от ООО «Проектный институт транспортной инфраструктуры и промышленности» (город Москва). Начальная цена контракта на ремонт депо — 9,35 миллиона рублей. После внесения изменений в извещение о закупке ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» продолжит процедуру определения поставщика. URA.RU направило в адрес регионального миндортранса запрос о предоставлении комментарии по этой ситуации. После поступления ответа он будет опубликован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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