Пермские власти потратят сотни тысяч рублей на пять видеороликов о коррупции

В видеороликах должна содержаться информация о вреде коррупции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация губернатора Пермского края через электронные торги ищет автора и изготовителя пяти видео по вопросам в сфере противодействия коррупции. Количество роликов — пять штук, их предполагается размещать в социальных сетях. Начальная и максимальная цена контракта составляет около 300 тысяч рублей.

«Оказание услуг включает в себя организацию создания видеороликов по вопросам в сфере противодействия коррупции, по заявкам заказчика. Видеоролики должны быть адаптированы для размещения в соцсетях („ВКонтакте“, „Одноклассники“, Telegram). Общее количество видеороликов за весь период оказания услуг — 5 штук. Цена — 332 500 рублей», — указано в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

Уточняется, что исполнитель контракта обязуется разработать сценарии роликов, выполнить съемки и монтаж и согласовать готовую видеопродукцию с заказчиком. При выполнении заказа нельзя нарушать авторские права. Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 30 ноября 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми запланировали потратить на освещение своей работы по ТВ 30 млн рублей. За эти деньги чиновники получат новостные сюжеты о собственной деятельности и упоминание проектов мэрии в передачах и шоу.