Пермские власти потратят 30 млн рублей на заказные телесюжеты

Мэрия Перми заплатит местным телеканалам 30 млн рублей за освещение своей деятельности Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми из городского бюджета выделят 30 млн рублей на заказные сюжеты по ТВ. Открытый конкурс размещен на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Это максимальная цена контракта.

«Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление телевизионного вещания. Место оказания услуг: Пермский край, в том числе г. Пермь. Срок оказания услуг: с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2024 г. Исполнитель обязуется оказать услуги по созданию и размещению информационного видеоматериала о деятельности органов власти на телевизионном канале, а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, установленных контрактом», — указано в техзадании.

За эти деньги чиновники получат новостные сюжеты о своей деятельности и упоминание проектов мэрии в передачах и шоу. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заподозрил администрацию в излишнем расточительстве. По его поручению контрольно-счетная палата региона проверит обоснованность расходов на строительство крематория в Перми. К этому решению его побудило кратное удорожание стоимости возведения объекта за счет бюджета.