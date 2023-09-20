20 сентября 2023

В ХМАО покажут уникальное шоу цирка на воде

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит мэра Орлова в Океанариум. Екатеринбург, дельфины
В шоу будет использовано 50 тысяч литров воды Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе покажут жителям шоу на воде «Сердце русалки» с фонтанами и водопадами. Артисты выступят на арене в Нижневартовске, Когалыме и Пыть-Яхе осенью, говорится в афише шоу.

«Цирк на воде — это театрализованная постановка с участием артистов российского цирка. Зрелище состоится в сопровождении семиметровых фонтанов и водопадов на арене. В шоу также задействовано более 10 тонн светового и звукового оборудования» — говорится в афише. На шоу продемонстрируют трюки воздушные гимнасты, акробаты и иллюзионисты.

Осенью на других югорских аренах также запланирован ряд программ. Среди них, например, зрелищное шоу цирка-шапито «Колизеум» с африканскими львами и бенгальскими тиграми. А в Нижневартовске и Сургуте состоится развлекательное выступление стендап-комика Юлии Ахмедовой.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО покажут мистическое шоу в стиле средневековья. На рок-выступлении для сургутян выступит полуфиналистка проекта «Голос» Ксана Сергеенко.

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В Ханты-Мансийском автономном округе покажут жителям шоу на воде «Сердце русалки» с фонтанами и водопадами. Артисты выступят на арене в Нижневартовске, Когалыме и Пыть-Яхе осенью, говорится в афише шоу. «Цирк на воде — это театрализованная постановка с участием артистов российского цирка. Зрелище состоится в сопровождении семиметровых фонтанов и водопадов на арене. В шоу также задействовано более 10 тонн светового и звукового оборудования» — говорится в афише. На шоу продемонстрируют трюки воздушные гимнасты, акробаты и иллюзионисты. Осенью на других югорских аренах также запланирован ряд программ. Среди них, например, зрелищное шоу цирка-шапито «Колизеум» с африканскими львами и бенгальскими тиграми. А в Нижневартовске и Сургуте состоится развлекательное выступление стендап-комика Юлии Ахмедовой. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО покажут мистическое шоу в стиле средневековья. На рок-выступлении для сургутян выступит полуфиналистка проекта «Голос» Ксана Сергеенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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