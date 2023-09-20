В ХМАО покажут уникальное шоу цирка на воде

21 сентября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

В шоу будет использовано 50 тысяч литров воды Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе покажут жителям шоу на воде «Сердце русалки» с фонтанами и водопадами. Артисты выступят на арене в Нижневартовске, Когалыме и Пыть-Яхе осенью, говорится в афише шоу. «Цирк на воде — это театрализованная постановка с участием артистов российского цирка. Зрелище состоится в сопровождении семиметровых фонтанов и водопадов на арене. В шоу также задействовано более 10 тонн светового и звукового оборудования» — говорится в афише. На шоу продемонстрируют трюки воздушные гимнасты, акробаты и иллюзионисты. Осенью на других югорских аренах также запланирован ряд программ. Среди них, например, зрелищное шоу цирка-шапито «Колизеум» с африканскими львами и бенгальскими тиграми. А в Нижневартовске и Сургуте состоится развлекательное выступление стендап-комика Юлии Ахмедовой. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО покажут мистическое шоу в стиле средневековья. На рок-выступлении для сургутян выступит полуфиналистка проекта «Голос» Ксана Сергеенко.

В Ханты-Мансийском автономном округе покажут жителям шоу на воде «Сердце русалки» с фонтанами и водопадами. Артисты выступят на арене в Нижневартовске, Когалыме и Пыть-Яхе осенью, говорится в афише шоу. «Цирк на воде — это театрализованная постановка с участием артистов российского цирка. Зрелище состоится в сопровождении семиметровых фонтанов и водопадов на арене. В шоу также задействовано более 10 тонн светового и звукового оборудования» — говорится в афише. На шоу продемонстрируют трюки воздушные гимнасты, акробаты и иллюзионисты. Осенью на других югорских аренах также запланирован ряд программ. Среди них, например, зрелищное шоу цирка-шапито «Колизеум» с африканскими львами и бенгальскими тиграми. А в Нижневартовске и Сургуте состоится развлекательное выступление стендап-комика Юлии Ахмедовой. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО покажут мистическое шоу в стиле средневековья. На рок-выступлении для сургутян выступит полуфиналистка проекта «Голос» Ксана Сергеенко.