Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как укрепить иммунитет осенью

Роспотребнадзор ХМАО рекомендует употреблять осенью ягоды, особенно облепиху

21 сентября 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор ХМАО рекомендует употреблять осенью ягоды, особенно облепиху Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как укрепить иммунитет осенью. В сентябре специалисты РПН рекомендуют употреблять полезные ягоды, особенно облепиху. Рекомендации опубликованы в официальной группе ведомства в соцсети «Вконтакте». «Сентябрь — время полезных ягод: облепихи, брусники, ежевики, инжира, клюквы, шиповника, калины. В сентябре созревают разные сорта облепихи. Ее не так просто собирать, но можно срезать ветки и уже потом снять с них ягоды — это упрощает процесс. Не все любят и кисло-сладкий вкус этой ягоды — в нем есть что-то аптечное. Облепиха имеет противовирусное действие и укрепляет иммунитет, поэтому часто применяется как средство от простуды и гриппа. В целом ягоды облепихи оказывают омолаживающее действие на весь организм. Витамины и фруктовые кислоты, содержащиеся в облепихе, благотворно влияют на состояние кожи и волос», — указано в публикации. Специалисты РПН заявляют, что облепиха благодаря высокому содержанию в ягодах фолиевой кислоты и витамина Е положительно влияет на женский организм во время беременности. В облепихе содержатся витамины С и В. Ягоды богаты каротинами, рибофлавонидами, пектинами, органическими и жирными кислотами, в частности, токоферолом и фолиевой кислотой. В облепихе присутствует большое количество железа, магния, бора, ценных для организма серы и кремния. «Однако ягода может подойти не всем. Из-за кислот, входящих в состав плодов, при гастрите с повышенной кислотностью может возникнуть обострение», — предупреждают в ведомстве. Ранее URA.RU писало о введении масочного режима в больницах ХМАО. В округе выросли показатели заболеваемости по сезонным ОРВИ и COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как укрепить иммунитет осенью. В сентябре специалисты РПН рекомендуют употреблять полезные ягоды, особенно облепиху. Рекомендации опубликованы в официальной группе ведомства в соцсети «Вконтакте». «Сентябрь — время полезных ягод: облепихи, брусники, ежевики, инжира, клюквы, шиповника, калины. В сентябре созревают разные сорта облепихи. Ее не так просто собирать, но можно срезать ветки и уже потом снять с них ягоды — это упрощает процесс. Не все любят и кисло-сладкий вкус этой ягоды — в нем есть что-то аптечное. Облепиха имеет противовирусное действие и укрепляет иммунитет, поэтому часто применяется как средство от простуды и гриппа. В целом ягоды облепихи оказывают омолаживающее действие на весь организм. Витамины и фруктовые кислоты, содержащиеся в облепихе, благотворно влияют на состояние кожи и волос», — указано в публикации. Специалисты РПН заявляют, что облепиха благодаря высокому содержанию в ягодах фолиевой кислоты и витамина Е положительно влияет на женский организм во время беременности. В облепихе содержатся витамины С и В. Ягоды богаты каротинами, рибофлавонидами, пектинами, органическими и жирными кислотами, в частности, токоферолом и фолиевой кислотой. В облепихе присутствует большое количество железа, магния, бора, ценных для организма серы и кремния. «Однако ягода может подойти не всем. Из-за кислот, входящих в состав плодов, при гастрите с повышенной кислотностью может возникнуть обострение», — предупреждают в ведомстве. Ранее URA.RU писало о введении масочного режима в больницах ХМАО. В округе выросли показатели заболеваемости по сезонным ОРВИ и COVID-19.