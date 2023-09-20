Власти столицы ХМАО создадут современные локации для выгула собак

21 сентября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске появятся новые площадки для выгула и дрессировки собак Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэрия Ханты-Мансийска анонсировала создание новых площадок для выгула и дрессировки собак и строительство муниципального приюта для бездомных животных. Информация опубликована в официальном telegram-канале властей окружной столицы. «В Ханты-Мансийске появится муниципальный приют для бездомных животных и новые площадки для выгула и дрессировки собак. Строительство этих объектов обсудили на заседании комитета по городскому хозяйству Думы окружного центра», — указано в публикации. Новые выгульники оборудуют на улицах Рознина, Югорской, Гагарина, Дунина-Горкавича, Комсомольской, Энгельса и Молодежной. «Дополнительные места также появятся на улицах Ледовая и Самаровская — в районе гимназии № 1 и детского сада № 21 „Теремок“. Еще две площадки собираются разместить в микрорайонах „Восточный“ и „СУ-967“», — добавили в мэрии. Приют для 150 бездомных собак строится на улице Калинина, 117а. Его площадь составляет 6,4 тысячи квадратных метров. «Размеры и местоположение объекта отвечают всем необходимым требованиям градостроительных и санитарно-эпидемиологических норм», — сообщает пресс-служба. Ранее URA.RU писало о планах властей города построить приют за 70 миллионов рублей. Аукцион опубликован на портале госзакупок.

Мэрия Ханты-Мансийска анонсировала создание новых площадок для выгула и дрессировки собак и строительство муниципального приюта для бездомных животных. Информация опубликована в официальном telegram-канале властей окружной столицы. «В Ханты-Мансийске появится муниципальный приют для бездомных животных и новые площадки для выгула и дрессировки собак. Строительство этих объектов обсудили на заседании комитета по городскому хозяйству Думы окружного центра», — указано в публикации. Новые выгульники оборудуют на улицах Рознина, Югорской, Гагарина, Дунина-Горкавича, Комсомольской, Энгельса и Молодежной. «Дополнительные места также появятся на улицах Ледовая и Самаровская — в районе гимназии № 1 и детского сада № 21 „Теремок“. Еще две площадки собираются разместить в микрорайонах „Восточный“ и „СУ-967“», — добавили в мэрии. Приют для 150 бездомных собак строится на улице Калинина, 117а. Его площадь составляет 6,4 тысячи квадратных метров. «Размеры и местоположение объекта отвечают всем необходимым требованиям градостроительных и санитарно-эпидемиологических норм», — сообщает пресс-служба. Ранее URA.RU писало о планах властей города построить приют за 70 миллионов рублей. Аукцион опубликован на портале госзакупок.