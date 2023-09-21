В пермском селе построили площадку для экстремалов

Стоимость площадки составляет 5,3 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Елово (Пермский край) открыли уникальный для региона памп-трек для соревнований по экстремальным видам велоспорта. Об этом сообщает сайт правительства и администрации губернатора Пермского края.

«В Пермском крае в селе Елово открылся уникальный памп-трек. Объект расположен в новой зоне отдыха у Речного вокзала, на улице Ленина, 2е. На сегодня это единственная в регионе площадка, пригодная не только для катания, но и проведения официальных соревнований по летним экстремальным видам спорта», — говорится на сайте.

Памп-трек создавался под контролем райдерского сообщества. По словам представителя райдерского сообщества Ростислава Коневских, асфальтовая площадка была создана по запросу профессиональных спортсменов и любителей, исходя из их потребностей и навыков, а не по типовому проекту. Для этого были проведены публичные опросы и слушания, в ходе которых местные экстремалы сами выбрали такую конфигурацию памп-трека. Площадка рассчитана на начальный уровень сложности. Вокруг памп-трека также установили ограждение, освещение, лавочки и урны.

Общая стоимость работ составила более 5,3 млн рублей, около 1,3 млн рублей из которых были выделены из бюджета муниципалитета. Подобные площадки уникальны для Пермского края. В регионе на данный момент всего два памп-трека, первый был возведен в селе Барда. Ранее губернатор края Дмитрий Махонин неоднократно говорил о важности возведения спортивных объектов в территориях. В 2023 году на эти цели из регионального бюджета было выделено почти 230 млн рублей.