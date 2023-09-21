21 сентября 2023

В пермском селе построили площадку для экстремалов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии скейт-парка RCC Extreme. Челябинск, скейтеры, трюки, спорт, экстримал, скейт-парк, фристайл, rcc extreme
Стоимость площадки составляет 5,3 млн рублей Фото:

В селе Елово (Пермский край) открыли уникальный для региона памп-трек для соревнований по экстремальным видам велоспорта. Об этом сообщает сайт правительства и администрации губернатора Пермского края.

«В Пермском крае в селе Елово открылся уникальный памп-трек. Объект расположен в новой зоне отдыха у Речного вокзала, на улице Ленина, 2е. На сегодня это единственная в регионе площадка, пригодная не только для катания, но и проведения официальных соревнований по летним экстремальным видам спорта», — говорится на сайте.

Памп-трек создавался под контролем райдерского сообщества. По словам представителя райдерского сообщества Ростислава Коневских, асфальтовая площадка была создана по запросу профессиональных спортсменов и любителей, исходя из их потребностей и навыков, а не по типовому проекту. Для этого были проведены публичные опросы и слушания, в ходе которых местные экстремалы сами выбрали такую конфигурацию памп-трека. Площадка рассчитана на начальный уровень сложности. Вокруг памп-трека также установили ограждение, освещение, лавочки и урны.

Общая стоимость работ составила более 5,3 млн рублей, около 1,3 млн рублей из которых были выделены из бюджета муниципалитета. Подобные площадки уникальны для Пермского края. В регионе на данный момент всего два памп-трека, первый был возведен в селе Барда. Ранее губернатор края Дмитрий Махонин неоднократно говорил о важности возведения спортивных объектов в территориях. В 2023 году на эти цели из регионального бюджета было выделено почти 230 млн рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Елово (Пермский край) открыли уникальный для региона памп-трек для соревнований по экстремальным видам велоспорта. Об этом сообщает сайт правительства и администрации губернатора Пермского края. «В Пермском крае в селе Елово открылся уникальный памп-трек. Объект расположен в новой зоне отдыха у Речного вокзала, на улице Ленина, 2е. На сегодня это единственная в регионе площадка, пригодная не только для катания, но и проведения официальных соревнований по летним экстремальным видам спорта», — говорится на сайте. Памп-трек создавался под контролем райдерского сообщества. По словам представителя райдерского сообщества Ростислава Коневских, асфальтовая площадка была создана по запросу профессиональных спортсменов и любителей, исходя из их потребностей и навыков, а не по типовому проекту. Для этого были проведены публичные опросы и слушания, в ходе которых местные экстремалы сами выбрали такую конфигурацию памп-трека. Площадка рассчитана на начальный уровень сложности. Вокруг памп-трека также установили ограждение, освещение, лавочки и урны. Общая стоимость работ составила более 5,3 млн рублей, около 1,3 млн рублей из которых были выделены из бюджета муниципалитета. Подобные площадки уникальны для Пермского края. В регионе на данный момент всего два памп-трека, первый был возведен в селе Барда. Ранее губернатор края Дмитрий Махонин неоднократно говорил о важности возведения спортивных объектов в территориях. В 2023 году на эти цели из регионального бюджета было выделено почти 230 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...