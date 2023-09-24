В Нижнем Тагиле накануне выборов выполнили данное губернатору обещание

В Нижнем Тагиле начали обкатку трамвайной линии к крупнейшему заводу

25 сентября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

В Нижнего Тагила выполнили обещание, данное два года назад губернатору Куйвашеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле до выборов мэра успели начать обкатку трамвайной линии, проложенной к градообразующему предприятию ЕВРАЗ НТМК. Не затягивать с ее открытием два года назад обещали губернатору Свердловской области Евгений Куйвашев. «Сейчас „пробивается колея“ и начнется процесс накатки рельсового полотна под 20-тонной нагрузкой. Обкатку проводят тщательно, потому что прокладка линии на путепроводе — объект нового строительства», — сообщил мэр Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «Вконтакте». Трамвайное движение в сторону НТМК закрыли в мае 2021 года из-за начавшейся реконструкции моста на улице Циолковского. Во время визита губернатора Евгения Куйвашева подрядчик заявлял о намерении открыть движение в сентябрю того же года. Однако автомобили по мосту поехали в декабре 2022 года, а полноценное трамвайное движение до сих пор не возобновили. Источники URA.RU сообщают, что вагоны с пассажирами запустят к октябрю, перед выборами мэра. Обкаточный вагон на линии в сторону НТМК Скриншот с камеры «Сети Тагила»

В Нижнем Тагиле до выборов мэра успели начать обкатку трамвайной линии, проложенной к градообразующему предприятию ЕВРАЗ НТМК. Не затягивать с ее открытием два года назад обещали губернатору Свердловской области Евгений Куйвашев. «Сейчас „пробивается колея“ и начнется процесс накатки рельсового полотна под 20-тонной нагрузкой. Обкатку проводят тщательно, потому что прокладка линии на путепроводе — объект нового строительства», — сообщил мэр Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «Вконтакте». Трамвайное движение в сторону НТМК закрыли в мае 2021 года из-за начавшейся реконструкции моста на улице Циолковского. Во время визита губернатора Евгения Куйвашева подрядчик заявлял о намерении открыть движение в сентябрю того же года. Однако автомобили по мосту поехали в декабре 2022 года, а полноценное трамвайное движение до сих пор не возобновили. Источники URA.RU сообщают, что вагоны с пассажирами запустят к октябрю, перед выборами мэра.