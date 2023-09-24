24 сентября 2023

В Нижнем Тагиле накануне выборов выполнили данное губернатору обещание

В Нижнем Тагиле начали обкатку трамвайной линии к крупнейшему заводу
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай. Нижний Тагил, город нижний тагил, трамвай, электрический транспорт
В Нижнего Тагила выполнили обещание, данное два года назад губернатору Куйвашеву Фото:

В Нижнем Тагиле до выборов мэра успели начать обкатку трамвайной линии, проложенной к градообразующему предприятию ЕВРАЗ НТМК. Не затягивать с ее открытием два года назад обещали губернатору Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Сейчас „пробивается колея“ и начнется процесс накатки рельсового полотна под 20-тонной нагрузкой. Обкатку проводят тщательно, потому что прокладка линии на путепроводе — объект нового строительства», — сообщил мэр Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Трамвайное движение в сторону НТМК закрыли в мае 2021 года из-за начавшейся реконструкции моста на улице Циолковского. Во время визита губернатора Евгения Куйвашева подрядчик заявлял о намерении открыть движение в сентябрю того же года. Однако автомобили по мосту поехали в декабре 2022 года, а полноценное трамвайное движение до сих пор не возобновили. Источники URA.RU сообщают, что вагоны с пассажирами запустят к октябрю, перед выборами мэра.

Обкаточный вагон на линии в сторону НТМК
Обкаточный вагон на линии в сторону НТМК

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В Нижнем Тагиле до выборов мэра успели начать обкатку трамвайной линии, проложенной к градообразующему предприятию ЕВРАЗ НТМК. Не затягивать с ее открытием два года назад обещали губернатору Свердловской области Евгений Куйвашев. «Сейчас „пробивается колея“ и начнется процесс накатки рельсового полотна под 20-тонной нагрузкой. Обкатку проводят тщательно, потому что прокладка линии на путепроводе — объект нового строительства», — сообщил мэр Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «Вконтакте». Трамвайное движение в сторону НТМК закрыли в мае 2021 года из-за начавшейся реконструкции моста на улице Циолковского. Во время визита губернатора Евгения Куйвашева подрядчик заявлял о намерении открыть движение в сентябрю того же года. Однако автомобили по мосту поехали в декабре 2022 года, а полноценное трамвайное движение до сих пор не возобновили. Источники URA.RU сообщают, что вагоны с пассажирами запустят к октябрю, перед выборами мэра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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