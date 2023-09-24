В Нижнем Тагиле накануне выборов выполнили данное губернатору обещание

В Нижнем Тагиле до выборов мэра успели начать обкатку трамвайной линии, проложенной к градообразующему предприятию ЕВРАЗ НТМК. Не затягивать с ее открытием два года назад обещали губернатору Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Сейчас „пробивается колея“ и начнется процесс накатки рельсового полотна под 20-тонной нагрузкой. Обкатку проводят тщательно, потому что прокладка линии на путепроводе — объект нового строительства», — сообщил мэр Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Трамвайное движение в сторону НТМК закрыли в мае 2021 года из-за начавшейся реконструкции моста на улице Циолковского. Во время визита губернатора Евгения Куйвашева подрядчик заявлял о намерении открыть движение в сентябрю того же года. Однако автомобили по мосту поехали в декабре 2022 года, а полноценное трамвайное движение до сих пор не возобновили. Источники URA.RU сообщают, что вагоны с пассажирами запустят к октябрю, перед выборами мэра.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.