24 сентября 2023
23 сентября 2023

Челябинские банки соберут с населения мелкие монеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Населению предложат сдать мелкие деньги без банковской комиссии Фото:

Коммерческие банки Челябинской области соберут с населения мелкие монеты в рамках Монетной недели. Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, акция продлится с 25 сентября по 8 октября.

«Монетная неделя в регионе вместе со всей страной пройдет с 25 сентября по 8 октября. Банки без комиссии примут накопившуюся мелкие монеты. „Мелочь“ можно обменять на купюры или зачислить на счет», — заявили организаторы среди коммерческих банков на сайте акции.

Устроители подсчитали, что в обороте РФ находится почти 71,8 млрд монет. Если разделить их между всеми гражданами, каждому достанется по полтора килограмма, или 850 рублей. В среднем на человека приходится по 500 монет. Основная их часть сохраняется в копилках или коробках. При этом в расчетах, например, продавцам розничной торговли, монет не хватает. Их предложили вернуть в оборот и собственный бюджет.

В Челябинской области в акции примут участие банки 31 населенного пункта. В Челябинске мелкие монеты будут принимать по 39 адресам. В мероприятии участвуют не все отделения. Со списком адресов перед визитом в финучреждение организаторы рекомендуют ознакомиться на сайте акции. Она проводится коммерческими банками при поддержке Банка России.

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Коммерческие банки Челябинской области соберут с населения мелкие монеты в рамках Монетной недели. Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, акция продлится с 25 сентября по 8 октября. «Монетная неделя в регионе вместе со всей страной пройдет с 25 сентября по 8 октября. Банки без комиссии примут накопившуюся мелкие монеты. „Мелочь“ можно обменять на купюры или зачислить на счет», — заявили организаторы среди коммерческих банков на сайте акции. Устроители подсчитали, что в обороте РФ находится почти 71,8 млрд монет. Если разделить их между всеми гражданами, каждому достанется по полтора килограмма, или 850 рублей. В среднем на человека приходится по 500 монет. Основная их часть сохраняется в копилках или коробках. При этом в расчетах, например, продавцам розничной торговли, монет не хватает. Их предложили вернуть в оборот и собственный бюджет. В Челябинской области в акции примут участие банки 31 населенного пункта. В Челябинске мелкие монеты будут принимать по 39 адресам. В мероприятии участвуют не все отделения. Со списком адресов перед визитом в финучреждение организаторы рекомендуют ознакомиться на сайте акции. Она проводится коммерческими банками при поддержке Банка России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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