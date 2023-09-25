В Челябинске цены на садовые участки с домиком снизились на 20%

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Дачный кооператив "Тимирязева". Курган, лето, дача, домики, грядки, зелень, дачный поселок, кооператив тимирязева, садоводческое товарищество
Цены на садовые участки снизились из-за сезонности Фото:

Цены на дачные участки с домиком в Челябинске в сентябре снизились на 20%. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. По ее словам,

«В Челябинске в конце сентября 2023 года по сравнению с апрелем того же года на 20% снизились цены на дачные участки с домиком. Сложившуюся ситуацию можно объяснить снижением спроса по причине сезонности», — сообщила Кушнова.

Ранее челябинские риелторы дали прогноз, что цены на садовые участки существенно снизятся к ноябрю. Максимально стоимость дач упадет к январю-февралю. Только в этом случае выбор будет небольшим, поскольку большинство дачных участков продавцы до весны снимут с продажи.

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Цены на дачные участки с домиком в Челябинске в сентябре снизились на 20%. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. По ее словам, «В Челябинске в конце сентября 2023 года по сравнению с апрелем того же года на 20% снизились цены на дачные участки с домиком. Сложившуюся ситуацию можно объяснить снижением спроса по причине сезонности», — сообщила Кушнова. Ранее челябинские риелторы дали прогноз, что цены на садовые участки существенно снизятся к ноябрю. Максимально стоимость дач упадет к январю-февралю. Только в этом случае выбор будет небольшим, поскольку большинство дачных участков продавцы до весны снимут с продажи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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