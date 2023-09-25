В Челябинске цены на садовые участки с домиком снизились на 20%

Цены на садовые участки снизились из-за сезонности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены на дачные участки с домиком в Челябинске в сентябре снизились на 20%. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. По ее словам,

«В Челябинске в конце сентября 2023 года по сравнению с апрелем того же года на 20% снизились цены на дачные участки с домиком. Сложившуюся ситуацию можно объяснить снижением спроса по причине сезонности», — сообщила Кушнова.

Ранее челябинские риелторы дали прогноз, что цены на садовые участки существенно снизятся к ноябрю. Максимально стоимость дач упадет к январю-февралю. Только в этом случае выбор будет небольшим, поскольку большинство дачных участков продавцы до весны снимут с продажи.