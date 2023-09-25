Пермяк за 39 млн рублей продает VIP-теплоход «Александр Сафонов»

Пермский предприниматель выставил на продажу прогулочный теплоход VIP-класса «Александр Сафонов» с лицензией на водные перевозки пассажиров. Стоимость транспортного средства, построенного в 1987 году — 39 млн рублей.
«Продаю теплоход VIP-класса „Александр Сафонов“, имеет бессрочную лицензию на пассажирские перевозки. Год постройки — 1987, запущен в эксплуатацию в 1994 году, прошел реконструкцию. На теплоходе имеются ресторан, кают-компания, камбуз, сауна, прогулочно-танцевальная палуба, шесть двухместных кают и четыре каюты для персонала. Цена — 39 млн рублей», — сообщил в объявлении на «Авито» продавец.
По данным поискового портала справочной системы «АЛЛО», владельцем прогулочного теплохода «Александр Сафонов» является ИП Соснин. Та же фамилия указана в объявлении о продаже транспортного средства. Как сообщается в сервисе контрагентов СБИС, индивидуальный предприниматель Олег Соснин владеет действующей лицензией на перевозки пассажиров внутренним водным и морским транспортом. Бизнесмен также является президентом пермского благотворительного фонда «Мотовилиха».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Красновишерского городского округа выставили на продажу буксирный теплоход производства середины прошлого века. Начальная цена контракта составляет 135 тысяч рублей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.