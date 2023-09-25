Пермяк за 39 млн рублей продает VIP-теплоход «Александр Сафонов»

25 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Теплоход был запущен в эксплуатацию в 1994 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский предприниматель выставил на продажу прогулочный теплоход VIP-класса «Александр Сафонов» с лицензией на водные перевозки пассажиров. Стоимость транспортного средства, построенного в 1987 году — 39 млн рублей. «Продаю теплоход VIP-класса „Александр Сафонов“, имеет бессрочную лицензию на пассажирские перевозки. Год постройки — 1987, запущен в эксплуатацию в 1994 году, прошел реконструкцию. На теплоходе имеются ресторан, кают-компания, камбуз, сауна, прогулочно-танцевальная палуба, шесть двухместных кают и четыре каюты для персонала. Цена — 39 млн рублей», — сообщил в объявлении на «Авито» продавец. По данным поискового портала справочной системы «АЛЛО», владельцем прогулочного теплохода «Александр Сафонов» является ИП Соснин. Та же фамилия указана в объявлении о продаже транспортного средства. Как сообщается в сервисе контрагентов СБИС, индивидуальный предприниматель Олег Соснин владеет действующей лицензией на перевозки пассажиров внутренним водным и морским транспортом. Бизнесмен также является президентом пермского благотворительного фонда «Мотовилиха». Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Красновишерского городского округа выставили на продажу буксирный теплоход производства середины прошлого века. Начальная цена контракта составляет 135 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский предприниматель выставил на продажу прогулочный теплоход VIP-класса «Александр Сафонов» с лицензией на водные перевозки пассажиров. Стоимость транспортного средства, построенного в 1987 году — 39 млн рублей. «Продаю теплоход VIP-класса „Александр Сафонов“, имеет бессрочную лицензию на пассажирские перевозки. Год постройки — 1987, запущен в эксплуатацию в 1994 году, прошел реконструкцию. На теплоходе имеются ресторан, кают-компания, камбуз, сауна, прогулочно-танцевальная палуба, шесть двухместных кают и четыре каюты для персонала. Цена — 39 млн рублей», — сообщил в объявлении на «Авито» продавец. По данным поискового портала справочной системы «АЛЛО», владельцем прогулочного теплохода «Александр Сафонов» является ИП Соснин. Та же фамилия указана в объявлении о продаже транспортного средства. Как сообщается в сервисе контрагентов СБИС, индивидуальный предприниматель Олег Соснин владеет действующей лицензией на перевозки пассажиров внутренним водным и морским транспортом. Бизнесмен также является президентом пермского благотворительного фонда «Мотовилиха». Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Красновишерского городского округа выставили на продажу буксирный теплоход производства середины прошлого века. Начальная цена контракта составляет 135 тысяч рублей.