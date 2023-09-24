24 сентября 2023

Власти района в ХМАО обозначили планы по капремонту домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома строят с улучшенной планировкой Фото:

В поселении Ваховск для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, завершается строительство домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района.

«Подрядчики завершают работы на трех важных объектах по улице Зеленой. В одном из домов был проведен капитальный ремонт. Дом предназначен для проживания многодетной семьи, которую переселят с ветхого жилого фонда. По адресам улица Зеленая, 5 и 13 инвестор возводит два двухквартирных дома, предназначенных для четырех семей. Переселенцев из ветхого жилья», — сообщили в администрации.

Работы проходят в рамках ликвидации аварийного жилого фонда. «Ежегодно в каждом поселении Нижневартовского района строятся и капитально ремонтируются жилые дома, сокращается объем аварийного и непригодного жилья. Тем самым выполняется указ президента РФ по ликвидации аварийного жилого фонда до конца 2024 года», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска планирует за месяц расселить семьи бойцов СВО из аварийного жилья в поселке Беловежском. Ключи от новых квартир нуждающимся должны вручить до 1 ноября.

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В поселении Ваховск для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, завершается строительство домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района. «Подрядчики завершают работы на трех важных объектах по улице Зеленой. В одном из домов был проведен капитальный ремонт. Дом предназначен для проживания многодетной семьи, которую переселят с ветхого жилого фонда. По адресам улица Зеленая, 5 и 13 инвестор возводит два двухквартирных дома, предназначенных для четырех семей. Переселенцев из ветхого жилья», — сообщили в администрации. Работы проходят в рамках ликвидации аварийного жилого фонда. «Ежегодно в каждом поселении Нижневартовского района строятся и капитально ремонтируются жилые дома, сокращается объем аварийного и непригодного жилья. Тем самым выполняется указ президента РФ по ликвидации аварийного жилого фонда до конца 2024 года», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска планирует за месяц расселить семьи бойцов СВО из аварийного жилья в поселке Беловежском. Ключи от новых квартир нуждающимся должны вручить до 1 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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