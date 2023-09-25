25 сентября 2023

Жители екатеринбургского ЖК пожаловались на произвол управляющей компании

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК "Александровский квартал". Екатеринбург, жк александровский квартал
Жильцы дома вступили в конфликт с УК, которая начала отопительный сезон без их согласия Фото:

Жители дома на Белинского 177/а вступили в конфликт с управляющей компанией «Созвездие», которая начала отопительный сезон без их согласия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили участники конфликта с УК.

«В начале прошлой недели скинули информацию в общий чат, что 21 сентября включат отопление по решению совета дома. Участников совета мы не видим и не слышим. Большинство были против, потому что на улице теплая погода, а в квартирах из-за отопления теперь очень жарко и нечем дышать», — прокомментировал ситуацию читатель URA.RU.

После объявления в чате о начале отопительного сезона от представителя УК «Созвездие», жители дома стали высказывать свое недовольство, но управляющий успокоил горожан и сообщил, что это тестовый прогон. В итоге отопление полноценно запустили, о чем жильцы дома узнали у диспетчера УК.

Ситуацию усугубляет позиция управляющей компании, чьи представители перед заселением жильцов, по их словам, отговорили их устанавливать счетчики. Теперь жильцы вынуждены мириться с ненужной им УК услугой, так как даже при самоличном отключении горячих батарей, они будут оплачивать счет за отопление. Помимо этого, сам дом не подключен к общегородской отопительной системе — у него имеется своя автономная котельная на крыше. Поэтому сам отопительный сезон жители ЖК имели право начать позднее.

Корреспондент URA.RU попробовал связаться с самой управляющей компанией «Созвездие». Однако по имеющемуся в распоряжении редакции телефону ему посоветовали обратиться непосредственно к управляющему домом, но он по предоставленному номеру не ответил.

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Жители дома на Белинского 177/а вступили в конфликт с управляющей компанией «Созвездие», которая начала отопительный сезон без их согласия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили участники конфликта с УК. «В начале прошлой недели скинули информацию в общий чат, что 21 сентября включат отопление по решению совета дома. Участников совета мы не видим и не слышим. Большинство были против, потому что на улице теплая погода, а в квартирах из-за отопления теперь очень жарко и нечем дышать», — прокомментировал ситуацию читатель URA.RU. После объявления в чате о начале отопительного сезона от представителя УК «Созвездие», жители дома стали высказывать свое недовольство, но управляющий успокоил горожан и сообщил, что это тестовый прогон. В итоге отопление полноценно запустили, о чем жильцы дома узнали у диспетчера УК. Ситуацию усугубляет позиция управляющей компании, чьи представители перед заселением жильцов, по их словам, отговорили их устанавливать счетчики. Теперь жильцы вынуждены мириться с ненужной им УК услугой, так как даже при самоличном отключении горячих батарей, они будут оплачивать счет за отопление. Помимо этого, сам дом не подключен к общегородской отопительной системе — у него имеется своя автономная котельная на крыше. Поэтому сам отопительный сезон жители ЖК имели право начать позднее. Корреспондент URA.RU попробовал связаться с самой управляющей компанией «Созвездие». Однако по имеющемуся в распоряжении редакции телефону ему посоветовали обратиться непосредственно к управляющему домом, но он по предоставленному номеру не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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