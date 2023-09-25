Жители екатеринбургского ЖК пожаловались на произвол управляющей компании

26 сентября 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

Жильцы дома вступили в конфликт с УК, которая начала отопительный сезон без их согласия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители дома на Белинского 177/а вступили в конфликт с управляющей компанией «Созвездие», которая начала отопительный сезон без их согласия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили участники конфликта с УК. «В начале прошлой недели скинули информацию в общий чат, что 21 сентября включат отопление по решению совета дома. Участников совета мы не видим и не слышим. Большинство были против, потому что на улице теплая погода, а в квартирах из-за отопления теперь очень жарко и нечем дышать», — прокомментировал ситуацию читатель URA.RU. После объявления в чате о начале отопительного сезона от представителя УК «Созвездие», жители дома стали высказывать свое недовольство, но управляющий успокоил горожан и сообщил, что это тестовый прогон. В итоге отопление полноценно запустили, о чем жильцы дома узнали у диспетчера УК. Ситуацию усугубляет позиция управляющей компании, чьи представители перед заселением жильцов, по их словам, отговорили их устанавливать счетчики. Теперь жильцы вынуждены мириться с ненужной им УК услугой, так как даже при самоличном отключении горячих батарей, они будут оплачивать счет за отопление. Помимо этого, сам дом не подключен к общегородской отопительной системе — у него имеется своя автономная котельная на крыше. Поэтому сам отопительный сезон жители ЖК имели право начать позднее. Корреспондент URA.RU попробовал связаться с самой управляющей компанией «Созвездие». Однако по имеющемуся в распоряжении редакции телефону ему посоветовали обратиться непосредственно к управляющему домом, но он по предоставленному номеру не ответил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители дома на Белинского 177/а вступили в конфликт с управляющей компанией «Созвездие», которая начала отопительный сезон без их согласия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили участники конфликта с УК. «В начале прошлой недели скинули информацию в общий чат, что 21 сентября включат отопление по решению совета дома. Участников совета мы не видим и не слышим. Большинство были против, потому что на улице теплая погода, а в квартирах из-за отопления теперь очень жарко и нечем дышать», — прокомментировал ситуацию читатель URA.RU. После объявления в чате о начале отопительного сезона от представителя УК «Созвездие», жители дома стали высказывать свое недовольство, но управляющий успокоил горожан и сообщил, что это тестовый прогон. В итоге отопление полноценно запустили, о чем жильцы дома узнали у диспетчера УК. Ситуацию усугубляет позиция управляющей компании, чьи представители перед заселением жильцов, по их словам, отговорили их устанавливать счетчики. Теперь жильцы вынуждены мириться с ненужной им УК услугой, так как даже при самоличном отключении горячих батарей, они будут оплачивать счет за отопление. Помимо этого, сам дом не подключен к общегородской отопительной системе — у него имеется своя автономная котельная на крыше. Поэтому сам отопительный сезон жители ЖК имели право начать позднее. Корреспондент URA.RU попробовал связаться с самой управляющей компанией «Созвездие». Однако по имеющемуся в распоряжении редакции телефону ему посоветовали обратиться непосредственно к управляющему домом, но он по предоставленному номеру не ответил.