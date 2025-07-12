12 июля 2025

В Екатеринбурге выбрали лучшую маму России. Фото

В Екатеринбурге прошел всероссийский конкурс «Мамино сердце»
© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс проходит еще в четырех городах России (архивное фото)
Конкурс проходит еще в четырех городах России (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге прошел всероссийский конкурс «Мамино сердце», в рамках которого выбирали главную маму России. Всего в конкурсе участвовали несколько десятков женщин. Главный приз — поездку в Дубай забрала 36-летняя екатеринбурженка Ксения Синельникова. Об этом сообщили организаторы на своей странице «ВКонтакте».

«Поздравляем нашу замечательную победительницу! Она стала обладательницей главного приза лично от основателя, организатора и директора Зуевой Анастасии Сергеевны — незабываемого путешествия в яркий и роскошный Дубай. Этот подарок — не только возможность окунуться в атмосферу восточной сказки, но и знак признания ее таланта, силы и материнской любви», — написали представители конкурса.

Звание «1 Вице-Миссис 2025» получила Мария Поторочина. Женщине 37 лет и у нее четверо детей. Номинацию «2 Вице-Миссис» забрала Лилия Сыропятова. Ей 41 год и у нее целых 11 детей.

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В Екатеринбурге прошел всероссийский конкурс «Мамино сердце», в рамках которого выбирали главную маму России. Всего в конкурсе участвовали несколько десятков женщин. Главный приз — поездку в Дубай забрала 36-летняя екатеринбурженка Ксения Синельникова. Об этом сообщили организаторы на своей странице «ВКонтакте». «Поздравляем нашу замечательную победительницу! Она стала обладательницей главного приза лично от основателя, организатора и директора Зуевой Анастасии Сергеевны — незабываемого путешествия в яркий и роскошный Дубай. Этот подарок — не только возможность окунуться в атмосферу восточной сказки, но и знак признания ее таланта, силы и материнской любви», — написали представители конкурса. Звание «1 Вице-Миссис 2025» получила Мария Поторочина. Женщине 37 лет и у нее четверо детей. Номинацию «2 Вице-Миссис» забрала Лилия Сыропятова. Ей 41 год и у нее целых 11 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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