В ХМАО врачи вырезали у пациентки опухоль размером с футбольный мяч

Медики сделали в ХМАО операцию по удалению опухоли в 30 сантиметров

26 сентября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Медики вырезали из матки пациентки 30-сантиметровую опухоль Фото: Илья Московец © URA.RU Медики гинекологического отделения окружной больницы Нижневартовска удалили у пациентки опухоль матки диаметром 30 сантиметров. Об этом пресс-служба депздрава Югры сообщила в своем официальном telegram-канале. «К сожалению, очень долго женщина не посещала гинеколога. Обратиться к врачу ее заставило лишь открывшееся кровотечение. Технически операция была непростой, из-за размеров новообразования и степени поражения матки, нами было принято решение о ее удалении», — пояснила в публикации врач Людмила Синегубова. Поводом для обращения в больницу для женщины стал необычный рост живота и открывшееся кровотечение. Медики больницы установили, что причина состояния женщины — 30-ти сантиметровая опухоль, образовавшаяся в результате гормонального сбоя. Операция прошла успешно, жизни пациентки ничего не угрожает. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) врачи удалили у 15-летней девочки опухоль весом 8 килограммов и длиной почти полметра. Врачи провели пациентке операцию в детской окружной больнице Нижневартовска, сохранив девушке шанс на материнство.

Медики гинекологического отделения окружной больницы Нижневартовска удалили у пациентки опухоль матки диаметром 30 сантиметров. Об этом пресс-служба депздрава Югры сообщила в своем официальном telegram-канале. «К сожалению, очень долго женщина не посещала гинеколога. Обратиться к врачу ее заставило лишь открывшееся кровотечение. Технически операция была непростой, из-за размеров новообразования и степени поражения матки, нами было принято решение о ее удалении», — пояснила в публикации врач Людмила Синегубова. Поводом для обращения в больницу для женщины стал необычный рост живота и открывшееся кровотечение. Медики больницы установили, что причина состояния женщины — 30-ти сантиметровая опухоль, образовавшаяся в результате гормонального сбоя. Операция прошла успешно, жизни пациентки ничего не угрожает. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) врачи удалили у 15-летней девочки опухоль весом 8 килограммов и длиной почти полметра. Врачи провели пациентке операцию в детской окружной больнице Нижневартовска, сохранив девушке шанс на материнство.