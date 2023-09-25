25 сентября 2023
24 сентября 2023

В ХМАО врачи вырезали у пациентки опухоль размером с футбольный мяч

Медики сделали в ХМАО операцию по удалению опухоли в 30 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, медики, врачи, операционный микроскоп
Медики вырезали из матки пациентки 30-сантиметровую опухоль Фото:

Медики гинекологического отделения окружной больницы Нижневартовска удалили у пациентки опухоль матки диаметром 30 сантиметров. Об этом пресс-служба депздрава Югры сообщила в своем официальном telegram-канале.

«К сожалению, очень долго женщина не посещала гинеколога. Обратиться к врачу ее заставило лишь открывшееся кровотечение. Технически операция была непростой, из-за размеров новообразования и степени поражения матки, нами было принято решение о ее удалении», — пояснила в публикации врач Людмила Синегубова.

Поводом для обращения в больницу для женщины стал необычный рост живота и открывшееся кровотечение. Медики больницы установили, что причина состояния женщины — 30-ти сантиметровая опухоль, образовавшаяся в результате гормонального сбоя. Операция прошла успешно, жизни пациентки ничего не угрожает.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) врачи удалили у 15-летней девочки опухоль весом 8 килограммов и длиной почти полметра. Врачи провели пациентке операцию в детской окружной больнице Нижневартовска, сохранив девушке шанс на материнство.

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Медики гинекологического отделения окружной больницы Нижневартовска удалили у пациентки опухоль матки диаметром 30 сантиметров. Об этом пресс-служба депздрава Югры сообщила в своем официальном telegram-канале. «К сожалению, очень долго женщина не посещала гинеколога. Обратиться к врачу ее заставило лишь открывшееся кровотечение. Технически операция была непростой, из-за размеров новообразования и степени поражения матки, нами было принято решение о ее удалении», — пояснила в публикации врач Людмила Синегубова. Поводом для обращения в больницу для женщины стал необычный рост живота и открывшееся кровотечение. Медики больницы установили, что причина состояния женщины — 30-ти сантиметровая опухоль, образовавшаяся в результате гормонального сбоя. Операция прошла успешно, жизни пациентки ничего не угрожает. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) врачи удалили у 15-летней девочки опухоль весом 8 килограммов и длиной почти полметра. Врачи провели пациентке операцию в детской окружной больнице Нижневартовска, сохранив девушке шанс на материнство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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