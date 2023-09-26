Пермские многодетные семьи, учителя и врачи получат бесплатно 40 га земли

Жителям Перми передадут 400 участков земли Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Представители предприятия «Уралкомплект» подписали соглашение о передаче земельных участков мэрии Перми и Пермского муниципального округа. Администрациям передадут участки земли общей площадью 40 га, которые, по инициативе губернатора края Дмитрия Махонина, перераспределят между многодетными семьями, учителями и медиками, сообщает сайт правительства и администрации губернатора региона.

«Согласно первому документу предприятие ООО „Уралкомплект“ передаст администрации краевой столицы 34 га земли в поселке Красный Восход в Пермском округе. Эта земля в дальнейшем будет передана многодетным семьям из Перми. Еще одно подписанное соглашение подразумевает передачу Пермскому муниципальному округу ООО „Уралкомплект“ почти 6 га земли в поселке Красный Восход. Их предоставят работникам социальной сферы — учителям и медицинским работникам округа», — говорится на сайте.

Первый документ подписан гендиректором ООО «СЗ «Орсо групп» Михаилом Безфамильным и главой Перми Эдуардом Сосниным. Под вторым округом подписи поставили Безфамильный и глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. Как сообщил мэр Перми, многодетным семьям в городе будет предоставлено более 400 участков земли. Сами участки прилегают к застроенной территории поселка, к которому подключены газ и электричество.

Махонин отметил, что власти поэтапно решают задачу обеспеченности многодетных семей собственной землей. Также глава выразил надежду, что инициатива «Уралкомплекта» послужит примером другим предприятиям. Ранее региональные власти уже предоставили 70 многодетным семьям землю в деревне Шуваята под Пермью.