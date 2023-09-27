Депутата лишили мандата из-за дела о растлении ребенка в Приморье

Депутат Артем Самсонов досрочно лишен своих полномочий на заседании законодательного собрания в Приморье. Это произошло из-за дела о растлении ребенка, вызвавшего общественное возмущение.
«Депутаты на заседании заксобрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий местного депутата Самсонова», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что это связано с делом о растлении ребенка, которое вызвало общественное возмущение.
Депутат Приморского края Артем Самсонов был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за демонстрацию фаллоимитатора 11-летнему ребенку на базе отдыха в 2018 году, передает РАПСИ. Однако этот приговор был отменен, и дело передано на новое разбирательство. Во время повторного апелляционного рассмотрения он отказался от помощи двух местных адвокатов.
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