В Пермь приедет полпред в ПФО Игорь Комаров

Игорь Комаров проведет в Перми совет по молодежной политике Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Сегодня, 28 сентября, в Пермь приедет полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Как сообщается на сайте ПФО, вместе со всеми губернаторами округа он проведет совет по вопросам работы с молодежью

«28 сентября в Перми полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров проведет заседание Совета округа. Высшие должностные лица регионов ПФО, представители органов государственной власти и общественных организаций обсудят организацию воспитательной работы с молодежью в современных условиях», — говорится в сообщении на сайте.

Источник в политэлитах пояснил, что Пермский край будет делиться позитивным опытом в части молодежной политики. Программа совета рассчитана на целый день. «Пермские власти поделятся своим опытом, потому что наш опыт работы с молодежью признан одним из лучших в ПФО. Расскажут о своем опыте организации и проведения студвесны. Также предусмотрено посещение учебных заведений, презентация нового Дворца молодежи после реконструкции», — рассказал источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен.