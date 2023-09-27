Пермский музей сделал подарок политзекам и их родственникам

Музей «Пермь-36» — это бывшая колония для политических заклюенных Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жертвы политических репрессий, а также их ближайшие родственники смогут целый месяц бесплатно ходить в музей «Пермь-36», расположенный на территории бывшей колонии. Об этом рассказали в минкультуры Прикамья.

«С 1 по 31 октября в музее-заповеднике „Пермь-36“ пройдет акция, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий. Организован бесплатный вход в музей-заповедник для незаконно репрессированных и реабилитированных граждан, а также членов их семей», — сообщается на сайте минкульта.

Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» находится в деревне Кучино на территории бывшей исправительно-трудовой колонии ВС 389/36. Здесь содержались наиболее опасные, по мнению властей, политические заключенные, говорится на сайте музея. В 1980 году при колонии создали спецучасток для «особо опасных государственных преступников». Среди узников были авторы и распространители антикоммунистической литературы, участники правозащитных групп, религиозных, национальных и других организаций.