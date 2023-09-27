27 сентября 2023

Пермский музей сделал подарок политзекам и их родственникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, зона, колония, тюрьма, уфсин, итк, тюремная камера, камера заключения, иту, км
Музей «Пермь-36» — это бывшая колония для политических заклюенных Фото:

Жертвы политических репрессий, а также их ближайшие родственники смогут целый месяц бесплатно ходить в музей «Пермь-36», расположенный на территории бывшей колонии. Об этом рассказали в минкультуры Прикамья.

«С 1 по 31 октября в музее-заповеднике „Пермь-36“ пройдет акция, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий. Организован бесплатный вход в музей-заповедник для незаконно репрессированных и реабилитированных граждан, а также членов их семей», — сообщается на сайте минкульта.

Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» находится в деревне Кучино на территории бывшей исправительно-трудовой колонии ВС 389/36. Здесь содержались наиболее опасные, по мнению властей, политические заключенные, говорится на сайте музея. В 1980 году при колонии создали спецучасток для «особо опасных государственных преступников». Среди узников были авторы и распространители антикоммунистической литературы, участники правозащитных групп, религиозных, национальных и других организаций.

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Жертвы политических репрессий, а также их ближайшие родственники смогут целый месяц бесплатно ходить в музей «Пермь-36», расположенный на территории бывшей колонии. Об этом рассказали в минкультуры Прикамья. «С 1 по 31 октября в музее-заповеднике „Пермь-36“ пройдет акция, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий. Организован бесплатный вход в музей-заповедник для незаконно репрессированных и реабилитированных граждан, а также членов их семей», — сообщается на сайте минкульта. Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» находится в деревне Кучино на территории бывшей исправительно-трудовой колонии ВС 389/36. Здесь содержались наиболее опасные, по мнению властей, политические заключенные, говорится на сайте музея. В 1980 году при колонии создали спецучасток для «особо опасных государственных преступников». Среди узников были авторы и распространители антикоммунистической литературы, участники правозащитных групп, религиозных, национальных и других организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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