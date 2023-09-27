Челябинские депутаты отозвали проект о закрытии уголовных дел добровольцев СВО

28 сентября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Депутаты решили, что российская армия обойдется без несостоявшихся преступников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заксобрание Челябинской области 28 сентября отозвало внесенную в Госдуму инициативу об освобождении от уголовной ответственности за ряд преступлений граждан, добровольно решивших участвовать в спецоперации на Украине. Об этом передает из зала заседаний корреспондент URA.RU. «Отозвать из Госдумы Федерального Собрания РФ проект федерального закона „О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации“, внесенный законодательным собранием Челябинской области в порядке законодательной инициативы. Признать утратившим силу постановление законодательного собрания Челябинской области от 30 марта 2023 года №1606 „О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации“», — говорится в тексте принятого постановления. Вопрос был рассмотрен на заседании президиума областного парламента перед заседанием. Депутаты одобрили его, не заслушивая специального доклада. Проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, внесенный челябинскими депутатами в Госдуму в апреле, наделял судей, прокуроров, следователей и дознавателей правом прекращать дела, если обвиняемые высказали желание добровольно заключить контракт с Минобороны об участие в спецоперации на Украине. Речь шла о преступлениях, срок наказания за которые не превышает пяти лет лишения свободы: мелкие кражи, вымогательство, убийство в состоянии аффекта. В пояснительной записке говорилось, что «таким образом государством признается возможность искупления гражданином вины». Однако в федеральном парламенте идея поддержки не нашла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заксобрание Челябинской области 28 сентября отозвало внесенную в Госдуму инициативу об освобождении от уголовной ответственности за ряд преступлений граждан, добровольно решивших участвовать в спецоперации на Украине. Об этом передает из зала заседаний корреспондент URA.RU. «Отозвать из Госдумы Федерального Собрания РФ проект федерального закона „О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации“, внесенный законодательным собранием Челябинской области в порядке законодательной инициативы. Признать утратившим силу постановление законодательного собрания Челябинской области от 30 марта 2023 года №1606 „О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации“», — говорится в тексте принятого постановления. Вопрос был рассмотрен на заседании президиума областного парламента перед заседанием. Депутаты одобрили его, не заслушивая специального доклада. Проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, внесенный челябинскими депутатами в Госдуму в апреле, наделял судей, прокуроров, следователей и дознавателей правом прекращать дела, если обвиняемые высказали желание добровольно заключить контракт с Минобороны об участие в спецоперации на Украине. Речь шла о преступлениях, срок наказания за которые не превышает пяти лет лишения свободы: мелкие кражи, вымогательство, убийство в состоянии аффекта. В пояснительной записке говорилось, что «таким образом государством признается возможность искупления гражданином вины». Однако в федеральном парламенте идея поддержки не нашла.