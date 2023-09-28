Россия продолжит поддерживать Нагорный Карабах в гуманитарной сфере

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Россия продолжит поддерживать Нагорный Карабах в гуманитарной сфере Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия продолжает поддерживать Нагорный Карабах в гуманитарной сфере. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в Кремле приняли во внимание информацию о решении президента НК о том, что с 1 января 2024 года республика прекратит свое существование.

«Мы принимаем во внимание это. Мы отслеживаем ситуацию, прежде всего, гуманитарный аспект. Он наиболее важен. Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям. Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении. В наших контактах с Баку мы продолжим обращать внимание на гуманитарные аспекты», — сказал Песков.

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Это произойдет 1 января 2024 года.

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Россия продолжает поддерживать Нагорный Карабах в гуманитарной сфере. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в Кремле приняли во внимание информацию о решении президента НК о том, что с 1 января 2024 года республика прекратит свое существование. «Мы принимаем во внимание это. Мы отслеживаем ситуацию, прежде всего, гуманитарный аспект. Он наиболее важен. Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям. Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении. В наших контактах с Баку мы продолжим обращать внимание на гуманитарные аспекты», — сказал Песков. Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Это произойдет 1 января 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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