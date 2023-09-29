В шести городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

В Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Карабаше и Коркино ожидаются НМУ

Крупные города региона с 30 сентября по 2 октября может накрыть смог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В шести городах Челябинской области с 30 сентября по 2 октября объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Это касается столицы региона, Магнитогорска, Златоуста, Сатки, Карабаша и Коркино, сообщили на официальном сайте регионального гидрометцентра.

«Предупреждение о НМУ первой степени объявляется с 00:00 30 сентября до 19:00 1 октября в Сатке и Златоусте; до 19:00 2 октября в Челябинске и Магнитогорске. Также с 20:00 30 сентября до 19:00 2 октября смог могут наблюдать жители Карабаша и Коркино», — следует из объявления на сайте челябинского ЦГМС.

Кроме того, предупреждение вынесено отдельным предприятиям региона. Они обязаны выполнять мероприятия, снижающие негативное воздействие на атмосферный воздух.