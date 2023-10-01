Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отправился в зону СВО, чтобы передать бойцам три квадроцикла и два автомобиля УАЗ. Об этом политик сообщил в соцсети.
«Друзья груз собрали, упаковали и отправили. Едем его догонять, чтобы передать нашим отважным воинам», — сообщил Исаков в своем telegram-канале.
На видео, опубликованном на странице политика, три квадроцикла и два автомобиля УАЗ погрузили на трал. Груз отправился на границу, где его потом передадут в зону проведения спецоперации.
Ранее сообщалось, что в ХМАО компания «Два капитана», обслуживающая паромную переправу в Октябрьском районе, бесплатно перевозит через Обь автомобили с грузом в зону СВО, а также машины участников специальной военной операции. Перевозят транспорт по предварительной записи.
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