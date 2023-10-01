01 октября 2023
30 сентября 2023
29 сентября 2023

Сенатор от ХМАО везет в зону СВО квадроциклы и УАЗы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мото-шоу. Екатеринбург, квадроцикл, экстрим
Транспорт в ближайшее время будет передан бойцам Фото:
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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отправился в зону СВО, чтобы передать бойцам три квадроцикла и два автомобиля УАЗ. Об этом политик сообщил в соцсети.

«Друзья груз собрали, упаковали и отправили. Едем его догонять, чтобы передать нашим отважным воинам», — сообщил Исаков в своем telegram-канале.

На видео, опубликованном на странице политика, три квадроцикла и два автомобиля УАЗ погрузили на трал. Груз отправился на границу, где его потом передадут в зону проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, что в ХМАО компания «Два капитана», обслуживающая паромную переправу в Октябрьском районе, бесплатно перевозит через Обь автомобили с грузом в зону СВО, а также машины участников специальной военной операции. Перевозят транспорт по предварительной записи.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отправился в зону СВО, чтобы передать бойцам три квадроцикла и два автомобиля УАЗ. Об этом политик сообщил в соцсети. «Друзья груз собрали, упаковали и отправили. Едем его догонять, чтобы передать нашим отважным воинам», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. На видео, опубликованном на странице политика, три квадроцикла и два автомобиля УАЗ погрузили на трал. Груз отправился на границу, где его потом передадут в зону проведения спецоперации. Ранее сообщалось, что в ХМАО компания «Два капитана», обслуживающая паромную переправу в Октябрьском районе, бесплатно перевозит через Обь автомобили с грузом в зону СВО, а также машины участников специальной военной операции. Перевозят транспорт по предварительной записи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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