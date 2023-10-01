Челябинцы раскупают белый картофель

Белый картофель в Челябинске стал лидером предпочтений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Челябинска осенью 2023 года отдают предпочтение белому картофелю. Как URA.RU рассказали в пресс-службе торговой сети «Ашан», белые сорта заняли сразу два места в тройке лидеров покупательского спроса.

«Челябинцы чаще всего у нас покупают белый весовой немытый картофель. На третьем месте также белые сорта, но фасованные в пятикилограммовую упаковку. На второй строке потребительских предпочтений красный ранний немытый картофель», — сообщили URA.RU в пресс-службе гипермаркетов.

Урожай картофеля хороший, оценили фермеры. Глава хозяйства Аргаяшского района Марат Камалов уточнил, что урожайность сортов «Алуэт» и Red Fantasy составила 30 тонн с гектара. Товарность у обоих также примерно одинакова и достигла высокого уровня, 75 — 80%. У «Розары» данные несколько хуже — 55 — 60%. Показатель отражает количество крупных клубней в гнезде.

Собеседник URA.RU отметил, что отпускные цены на картофель сформировались на низком уровне в 8 — 10 рублей за кг. В настоящий момент продажи не способны перекрыть уровень себестоимости производства. При этом цена дизельного топлива снизилась и с 73 рублей опустилась до 64 рублей за литр.