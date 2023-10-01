В пермском селе дом сгорел вместе с людьми

Пожар был ликвидирован за 55 минут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Большесосновском округе (Пермский край) сгорел жилой дом вместе с людьми. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«По предварительным данным, в ночное время 1 октября 2023 года в Большесосновском районе во время тушения пожара в деревянном доме были обнаружены тела мужчины 1961 года рождения и женщины 1983 года рождения», — говорится на сайте. На данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, возгорание двухквартирного жилого дома произошло в селе Левино Большесосновского округа в ночь на 1 октября. Пожар был локализован в 01:30 ночи и ликвидирован через 55 минут. Площадь горения составила 93 квадратных метра.