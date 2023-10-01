01 октября 2023

В пермском селе дом сгорел вместе с людьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарная лестница, пожарные
Пожар был ликвидирован за 55 минут Фото:

В Большесосновском округе (Пермский край) сгорел жилой дом вместе с людьми. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«По предварительным данным, в ночное время 1 октября 2023 года в Большесосновском районе во время тушения пожара в деревянном доме были обнаружены тела мужчины 1961 года рождения и женщины 1983 года рождения», — говорится на сайте. На данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, возгорание двухквартирного жилого дома произошло в селе Левино Большесосновского округа в ночь на 1 октября. Пожар был локализован в 01:30 ночи и ликвидирован через 55 минут. Площадь горения составила 93 квадратных метра.

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В Большесосновском округе (Пермский край) сгорел жилой дом вместе с людьми. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «По предварительным данным, в ночное время 1 октября 2023 года в Большесосновском районе во время тушения пожара в деревянном доме были обнаружены тела мужчины 1961 года рождения и женщины 1983 года рождения», — говорится на сайте. На данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, возгорание двухквартирного жилого дома произошло в селе Левино Большесосновского округа в ночь на 1 октября. Пожар был локализован в 01:30 ночи и ликвидирован через 55 минут. Площадь горения составила 93 квадратных метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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