Скончался заместитель главврача пермской больницы, награжденный Путиным

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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, гвоздики, прощание, цветы
Прощание с Андреем Борисовым состоится 4 октября Фото:

Скончался заместитель главврача пермской горбольницы Архангела (бывшая медсанчасть №6) Михаила Андрей Борисов. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

«2 октября на 63-м году ушел из жизни заместитель главного врача ГБУЗ ПК „Больница Архангела Михаила“ Андрей Борисов. Коллеги и друзья знали Андрея Александровича как человека, имевшего активную жизненную позицию, глубокую человечность, высокий профессионализм. Он был оптимистом с неисчерпаемой энергией, одаренным учителем и наставником. Память об Андрее Александровиче Борисове останется в памяти навсегда», — написала в мессенджере глава минздрава Прикамья.

Борисов начал трудовую деятельность в 1980 году. 15 лет он проработал в Чермозской больнице, пройдя путь от участкового терапевта до главного врача. В 2006 году Борисов вернулся к врачебной практике, трудоустроившись в больницу Архангела Михаила. Указом президента РФ в 2020 году награжден Орденом Пирогова. Прощание Андреем Борисовым состоится 4 октября в ритуальном зале на Новогайвинской, 71.

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Скончался заместитель главврача пермской горбольницы Архангела (бывшая медсанчасть №6) Михаила Андрей Борисов. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. «2 октября на 63-м году ушел из жизни заместитель главного врача ГБУЗ ПК „Больница Архангела Михаила“ Андрей Борисов. Коллеги и друзья знали Андрея Александровича как человека, имевшего активную жизненную позицию, глубокую человечность, высокий профессионализм. Он был оптимистом с неисчерпаемой энергией, одаренным учителем и наставником. Память об Андрее Александровиче Борисове останется в памяти навсегда», — написала в мессенджере глава минздрава Прикамья. Борисов начал трудовую деятельность в 1980 году. 15 лет он проработал в Чермозской больнице, пройдя путь от участкового терапевта до главного врача. В 2006 году Борисов вернулся к врачебной практике, трудоустроившись в больницу Архангела Михаила. Указом президента РФ в 2020 году награжден Орденом Пирогова. Прощание Андреем Борисовым состоится 4 октября в ритуальном зале на Новогайвинской, 71.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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