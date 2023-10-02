Скончался заместитель главврача пермской больницы, награжденный Путиным

Прощание с Андреем Борисовым состоится 4 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

Скончался заместитель главврача пермской горбольницы Архангела (бывшая медсанчасть №6) Михаила Андрей Борисов. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

«2 октября на 63-м году ушел из жизни заместитель главного врача ГБУЗ ПК „Больница Архангела Михаила“ Андрей Борисов. Коллеги и друзья знали Андрея Александровича как человека, имевшего активную жизненную позицию, глубокую человечность, высокий профессионализм. Он был оптимистом с неисчерпаемой энергией, одаренным учителем и наставником. Память об Андрее Александровиче Борисове останется в памяти навсегда», — написала в мессенджере глава минздрава Прикамья.

Борисов начал трудовую деятельность в 1980 году. 15 лет он проработал в Чермозской больнице, пройдя путь от участкового терапевта до главного врача. В 2006 году Борисов вернулся к врачебной практике, трудоустроившись в больницу Архангела Михаила. Указом президента РФ в 2020 году награжден Орденом Пирогова. Прощание Андреем Борисовым состоится 4 октября в ритуальном зале на Новогайвинской, 71.