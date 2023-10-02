В пермском городе-призраке началась подготовка к выборам мэра

В Кизеле проведут конкурс по отбору кандидатов на пост мэра 23 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, родыгин андрей
На данный момент главой города является Андрей Родыгин Фото:

В пермском городе-призраке Кизеле власти определились с датой проведения конкурса на отбор кандидатов на должность главы. Отбор проведут 23 ноября, сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».

«Кандидатов на пост главы Кизеловского округа определят 23 ноября», — сообщается в telegram-канале. Дату определили депутаты округа на очередном заседании.

Заявки кандидаты смогут подать с 10 октября по 9 ноября. Наиболее вероятным кандидатом является нынешний мэр города Андрей Родыгин. Также конкурс по отбору главы мэра проводится и в Чайковском. В самом оппозиционном городе Пермского края кандидатов на пост главы будут выбирать 20 ноября.

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В пермском городе-призраке Кизеле власти определились с датой проведения конкурса на отбор кандидатов на должность главы. Отбор проведут 23 ноября, сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». «Кандидатов на пост главы Кизеловского округа определят 23 ноября», — сообщается в telegram-канале. Дату определили депутаты округа на очередном заседании. Заявки кандидаты смогут подать с 10 октября по 9 ноября. Наиболее вероятным кандидатом является нынешний мэр города Андрей Родыгин. Также конкурс по отбору главы мэра проводится и в Чайковском. В самом оппозиционном городе Пермского края кандидатов на пост главы будут выбирать 20 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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