В пермском городе-призраке началась подготовка к выборам мэра

В Кизеле проведут конкурс по отбору кандидатов на пост мэра 23 ноября

02 октября 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

На данный момент главой города является Андрей Родыгин Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермском городе-призраке Кизеле власти определились с датой проведения конкурса на отбор кандидатов на должность главы. Отбор проведут 23 ноября, сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». «Кандидатов на пост главы Кизеловского округа определят 23 ноября», — сообщается в telegram-канале. Дату определили депутаты округа на очередном заседании. Заявки кандидаты смогут подать с 10 октября по 9 ноября. Наиболее вероятным кандидатом является нынешний мэр города Андрей Родыгин. Также конкурс по отбору главы мэра проводится и в Чайковском. В самом оппозиционном городе Пермского края кандидатов на пост главы будут выбирать 20 ноября.

В пермском городе-призраке Кизеле власти определились с датой проведения конкурса на отбор кандидатов на должность главы. Отбор проведут 23 ноября, сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». «Кандидатов на пост главы Кизеловского округа определят 23 ноября», — сообщается в telegram-канале. Дату определили депутаты округа на очередном заседании. Заявки кандидаты смогут подать с 10 октября по 9 ноября. Наиболее вероятным кандидатом является нынешний мэр города Андрей Родыгин. Также конкурс по отбору главы мэра проводится и в Чайковском. В самом оппозиционном городе Пермского края кандидатов на пост главы будут выбирать 20 ноября.