В пермском городе-призраке началась подготовка к выборам мэра

В пермском городе-призраке Кизеле власти определились с датой проведения конкурса на отбор кандидатов на должность главы. Отбор проведут 23 ноября, сообщает telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах».
«Кандидатов на пост главы Кизеловского округа определят 23 ноября», — сообщается в telegram-канале. Дату определили депутаты округа на очередном заседании.
Заявки кандидаты смогут подать с 10 октября по 9 ноября. Наиболее вероятным кандидатом является нынешний мэр города Андрей Родыгин. Также конкурс по отбору главы мэра проводится и в Чайковском. В самом оппозиционном городе Пермского края кандидатов на пост главы будут выбирать 20 ноября.
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