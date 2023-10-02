В ХМАО в школьной столовой по столам бегают муравьи. Фото

02 октября 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

После инцидента в школе Ханты-Мансийска провели дополнительную обработку Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В столовой средней школы № 4 Ханты-Мансийска появились красные муравьи: фотографии ползающих по столам насекомых появились на странице «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе столицы ХМАО сообщили, что после окончания занятий в учебном заведении провели внеплановую дезинсекцию. «Во всех школах Ханты-Мансийска регулярно проводят санитарную обработку: в последний раз — 25 сентября. Из-за инцидента с появлением муравьев в столовой четвертой школы после окончания уроков провели дополнительную внеплановую дезинсекцию», — пояснили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в гимназии Ханты-Мансийска нашли в каше червя. Власти провели проверку в школе. Красные муравьи в столовой школы Ханты-Мансийска Группа «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск», социальная сеть «ВКонтакте», https://vk.com/typical_xm

В столовой средней школы № 4 Ханты-Мансийска появились красные муравьи: фотографии ползающих по столам насекомых появились на странице «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе столицы ХМАО сообщили, что после окончания занятий в учебном заведении провели внеплановую дезинсекцию. «Во всех школах Ханты-Мансийска регулярно проводят санитарную обработку: в последний раз — 25 сентября. Из-за инцидента с появлением муравьев в столовой четвертой школы после окончания уроков провели дополнительную внеплановую дезинсекцию», — пояснили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в гимназии Ханты-Мансийска нашли в каше червя. Власти провели проверку в школе.