В ХМАО в школьной столовой по столам бегают муравьи. Фото

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Столовая в школе №112. Пермь, еда, школьная столовая, обед
После инцидента в школе Ханты-Мансийска провели дополнительную обработку Фото:

В столовой средней школы № 4 Ханты-Мансийска появились красные муравьи: фотографии ползающих по столам насекомых появились на странице «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе столицы ХМАО сообщили, что после окончания занятий в учебном заведении провели внеплановую дезинсекцию.

«Во всех школах Ханты-Мансийска регулярно проводят санитарную обработку: в последний раз — 25 сентября. Из-за инцидента с появлением муравьев в столовой четвертой школы после окончания уроков провели дополнительную внеплановую дезинсекцию», — пояснили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в гимназии Ханты-Мансийска нашли в каше червя. Власти провели проверку в школе.

Красные муравьи в столовой школы Ханты-Мансийска
Красные муравьи в столовой школы Ханты-Мансийска

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В столовой средней школы № 4 Ханты-Мансийска появились красные муравьи: фотографии ползающих по столам насекомых появились на странице «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе столицы ХМАО сообщили, что после окончания занятий в учебном заведении провели внеплановую дезинсекцию. «Во всех школах Ханты-Мансийска регулярно проводят санитарную обработку: в последний раз — 25 сентября. Из-за инцидента с появлением муравьев в столовой четвертой школы после окончания уроков провели дополнительную внеплановую дезинсекцию», — пояснили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в гимназии Ханты-Мансийска нашли в каше червя. Власти провели проверку в школе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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