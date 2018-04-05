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Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
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14:45  05 апреля 2018 0

Власти начали проверку школы в ХМАО, где дети нашли в каше червя

Проверку проводят после появления фото в соцсетяхФото: группа «Типичный Ханты-Мансийск [Подслушано в ХМ]» во «ВКонтакте»

После снимка с червяками в столовой гимназии №1 Ханты-Мансийска городские власти инициировали проверку пункта питания. Результаты будут известны в конце недели.

«По данному факту руководством образовательной организации в этот же день была проведена служебная проверка на предмет зараженности круп, соблюдения норм их хранения, технологии приготовления пищи и санитарных норм в пищеблоке. Все образцы круп переданы на экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии в Югре», — сообщили «URA.RU» в горадминистрации Ханты-Мансийска.

По информации мэрии, мероприятия, проведенные в день инцидента, не подтверждают наличие в школьном питании насекомого. Отмечается, что в день инцидента в столовой питались около 1200 учащихся. Ни одного случая обращения с жалобами на качество еды от школьников не поступало. Случаев обращения в больницу гимназистов с недомоганием или признаками отравления зафиксировано не было.

Напомним, что в группе «Типичный Ханты-Мансийск [Подслушано в ХМ]» во «ВКонтакте» была выложена фотография с ложкой, по краю которой ползет мучной червь. Снимок подписан: «Экзотика гимназических столовых».

Павел Маркуш
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