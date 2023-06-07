Вагоны оснащены системами Wi-Fi и зарядками для гаджетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) из холдинга «Роскосмос» поставил в Челябинск 41 трамвай с искусственным интеллектом. Как сообщили в пресс-службе предприятия, контракт исполнен с существенным опережением графика.

«УКВЗ поставил сорок один полностью низкопольный односекционный трамвайный вагон в Челябинск. Контракт, заключенный с министерством дорожного хозяйства и транспорта региона, исполнен предприятием Роскосмоса с существенным опережением сроков поставки», — отметили в УКВЗ.

Трамвайные вагоны модели 71-628-01 имеются низкий уровень пола. Транспорт оснащен интеллектуальной системой контроля за состоянием водителя. Вагоны могут эксплуатироваться по системе многих единиц в составе двух или трех штук, соединенных между собой и управляемых с одного пульта.

Традиционно, как в других последних поставках, вагоны снабдили бесплатным Wi-Fi и зарядками для девайсов. Гендиректор УКВЗ Роман Новиков заметил, что партия вагонов была специально спроектирована для Челябинска.

В 2023 году завод исполняет еще один контракт. В его рамках будут поставлены 33 односекционных трамвайных вагона модели той же модели. В 2021—2022 годах УКВЗ произвел для Челябинска 60 вагонов. А всего на данный момент предприятие поставило в город 101 новый трамвайный вагон.

Челябинск получил вагон значительно раньше срока Фото: пресс-служба УКВЗ