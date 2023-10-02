02 октября 2023

Главный терапевт Пермского края рассказала, как избавиться от осенней сонливости

Доктор Корягина советует сменить режим для борьбы с осенней сонливостью
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, корягина наталья
Наталья Корягина советует ложиться спать чуть раньше и отбросить гаджеты Фото:

С приходом осени многие люди испытывают сонливость, хотя четко соблюдают свой режим сна и бодрствования. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина связывает это с сокращением светового дня. По ее словам, чтобы избавиться от постоянного желания спать, стоит немного изменить свой привычный режим.

«При наступлении темноты в организме начинает вырабатываться мелатонин — гормон, регулирующий циркадный ритм. Чтобы привести свое состояние и продолжительность сна в гармонию с этими сезонными „часами“, нужно каждый день ложиться чуть раньше привычного на 15-20 минут», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях.

Корягина подчеркивает, что свет от смартфона, телевизора или планшета нарушает выработку мелатонина. Не стоит брать гаджеты в постель или стараться заснуть при включенном телевизоре.

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С приходом осени многие люди испытывают сонливость, хотя четко соблюдают свой режим сна и бодрствования. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина связывает это с сокращением светового дня. По ее словам, чтобы избавиться от постоянного желания спать, стоит немного изменить свой привычный режим. «При наступлении темноты в организме начинает вырабатываться мелатонин — гормон, регулирующий циркадный ритм. Чтобы привести свое состояние и продолжительность сна в гармонию с этими сезонными „часами“, нужно каждый день ложиться чуть раньше привычного на 15-20 минут», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. Корягина подчеркивает, что свет от смартфона, телевизора или планшета нарушает выработку мелатонина. Не стоит брать гаджеты в постель или стараться заснуть при включенном телевизоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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