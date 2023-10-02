Главный терапевт Пермского края рассказала, как избавиться от осенней сонливости

Доктор Корягина советует сменить режим для борьбы с осенней сонливостью

03 октября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Наталья Корягина советует ложиться спать чуть раньше и отбросить гаджеты Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU С приходом осени многие люди испытывают сонливость, хотя четко соблюдают свой режим сна и бодрствования. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина связывает это с сокращением светового дня. По ее словам, чтобы избавиться от постоянного желания спать, стоит немного изменить свой привычный режим. «При наступлении темноты в организме начинает вырабатываться мелатонин — гормон, регулирующий циркадный ритм. Чтобы привести свое состояние и продолжительность сна в гармонию с этими сезонными „часами“, нужно каждый день ложиться чуть раньше привычного на 15-20 минут», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. Корягина подчеркивает, что свет от смартфона, телевизора или планшета нарушает выработку мелатонина. Не стоит брать гаджеты в постель или стараться заснуть при включенном телевизоре.

С приходом осени многие люди испытывают сонливость, хотя четко соблюдают свой режим сна и бодрствования. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина связывает это с сокращением светового дня. По ее словам, чтобы избавиться от постоянного желания спать, стоит немного изменить свой привычный режим. «При наступлении темноты в организме начинает вырабатываться мелатонин — гормон, регулирующий циркадный ритм. Чтобы привести свое состояние и продолжительность сна в гармонию с этими сезонными „часами“, нужно каждый день ложиться чуть раньше привычного на 15-20 минут», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях. Корягина подчеркивает, что свет от смартфона, телевизора или планшета нарушает выработку мелатонина. Не стоит брать гаджеты в постель или стараться заснуть при включенном телевизоре.