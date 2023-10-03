03 октября 2023

Челябинский омбудсмен помогла многодетному мобилизованному вернуться домой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Юлии Сударенко. Челябинск, сударенко юлия
Юлия Сударенко нашла способ вернуть мужчину к семье Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко помогла многодетному мобилизованному вернуться к семье. Как написала она в социальных сетях, этому предшествовала многомесячная работа.

«Хорошая и очень долгожданная новость — вернулся домой многодетный мобилизованный. Это был долгий и трудный путь, из пройденных нами вместе с такими же семьями», — написала Сударенко в своем telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что работа велась с марта. Сейчас мобилизованный уже находится дома, с ним все хорошо. Аппарат Сударенко продолжает работу. Так, например, на контроле находится ситуация по оказанию помощи отцу другого мобилизованного. Мужчине поставили непростой диагноз и сын, находящийся на СВО, переживает за его здоровье.

«Спасибо руководству министерства здравоохранения. Незамедлительно взяли в работу, разберутся в ситуации, ждем обратную связь уже сегодня», — сообщила Сударенко.

Помимо этого, в аппарате уполномоченного проработали вопрос жены погибшего героя СВО. Она до сих пор не может получить положенные выплаты. В аппарате омбудсмена нашли ответственных, каналы связи и предварительную информацию. Это позволит в самое ближайшее время выплатить семье деньги.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко помогла многодетному мобилизованному вернуться к семье. Как написала она в социальных сетях, этому предшествовала многомесячная работа. «Хорошая и очень долгожданная новость — вернулся домой многодетный мобилизованный. Это был долгий и трудный путь, из пройденных нами вместе с такими же семьями», — написала Сударенко в своем telegram-канале. Омбудсмен отметила, что работа велась с марта. Сейчас мобилизованный уже находится дома, с ним все хорошо. Аппарат Сударенко продолжает работу. Так, например, на контроле находится ситуация по оказанию помощи отцу другого мобилизованного. Мужчине поставили непростой диагноз и сын, находящийся на СВО, переживает за его здоровье. «Спасибо руководству министерства здравоохранения. Незамедлительно взяли в работу, разберутся в ситуации, ждем обратную связь уже сегодня», — сообщила Сударенко. Помимо этого, в аппарате уполномоченного проработали вопрос жены погибшего героя СВО. Она до сих пор не может получить положенные выплаты. В аппарате омбудсмена нашли ответственных, каналы связи и предварительную информацию. Это позволит в самое ближайшее время выплатить семье деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...