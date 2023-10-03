Жительница Нижневартовска за 2 недели легализовала около сотни мигрантов

Женщина фиктивно трудоустраивала мигрантов в организации, в которой работала сама Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Нижневартовска (ХМАО) задержана по подозрению в организации незаконной миграции. За 17 дней женщина помогла 92 нелегальным мигрантам. Информацию об этом пресс-служба УМВД Югры опубликовала в официальном telegram-канале ведомства.

«Оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО — Югре при содействии сотрудников подразделения по вопросам миграции УМВД России по г. Нижневартовску задержали 31-летнюю вартовчанку, подозреваемую в организации незаконной миграции. За 17 дней фигурантке удалось легализовать 92 человека», — сообщила пресс-служба в публикации.

По данным правоохранителей, югорчанка заключала фиктивные трудовые договоры между мигрантами и организацией, в которой работала. Делала она это за денежные вознаграждения. Предварительно, за время незаконной деятельности женщина получила от мигрантов не менее 276 тысяч рублей.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. В настоящий момент вартовчанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сообщается, что ранее она уже привлекалась к ответственности за совершение кражи.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в ночном клубе Ханты-Мансийска (ХМАО) сотрудники полиции выявили 19 мигрантов, 5 из которых незаконно находились на территории РФ. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.