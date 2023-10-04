В Перми резко подорожали услуги тамады

Пермские ведущие свадеб повысили цены на свои услуги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми ведущие свадеб значительно повысили цены на свои услуги. Такие данные были получены в ходе опроса представителей event-индустрии.

«За сезон средний чек на ведущего серьезно вырос — с 30 тысяч до 40 тысяч рублей. Свадьбы тоже подорожали, теперь в среднем пермяки тратят на организацию торжества 550 тысяч рублей. Есть те, кто тратят на свадьбу 150 тысяч, а есть те, у кого чек достигает 800 тысяч рублей», — передает «РБК-Пермь» слова ведущего мероприятий Александра Губина.

По данным другого представителя event-индустрии, сейчас сезон свадеб прошел, спрос на тамаду снизился. Ведущий Ринат Садинов отметил, что люди уже бронируют заказы на новый год, поэтому у него осталось только 3-4 свободных окна. По мнению ведущих, цены на их услуги на новогодних корпоративах вырастут минимум на 20%. Так, за ведение пятичасового корпоратива в новогоднюю ночь заказчику придется заплатить 100 тысяч рублей.

Ранее в большинстве районов Перми снизилось количество зарегистрированных браков, а количество разводов по сравнению с 2022 годом выросло. Лидером по росту зарегистрированных браков в текущем году стал Юрлинский муниципальный округ (109%), а аутсайдером — Ординский муниципальный округ (-38%). При этом чаще всего пары расторгали брак в ЗАТО Звездный (рост на 60%).