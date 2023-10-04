Бастрыкин заинтересовался незаконной продажей Челябинского городского бора

Глава СК России поручил доложить о ходе расследования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о передаче муниципальной земли Челябинского городского бора в частные руки. На ситуацию внимание Бастрыкина обратили жители города.

«В социальных медиа опубликовано коллективное обращение жителей Челябинска к руководству СК России. Они просят обратить внимание на нарушение законодательства. Должностные лица на территории лесного массива Челябинского бора незаконно выделили земельные участки из собственности муниципалитета с последующей их реализацией в частную собственность», — сообщает telegram-канал Следком.

В ведомстве отмечают, что СКР по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования.

В конце августа в Челябинске утвердили новые правила застройки и землепользования (ПЗЗ). Перед их принятием главный архитектор Ольга Никитина заверила, что правила застройки не относятся к изменению границ бора.

Накануне принятия ПЗЗ, 15 августа, в СК РФ по региону сообщили, что в Челябинске возбудили уголовное дело о превышения должностных полномочий при отчуждении участков в городском бору, который является особо охраняемой природной территорией. По версии следствия, чиновники незаконно передали их в частную собственность.