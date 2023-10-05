На интернет-площадке продают письмо экс-мэра Златоуста Василия Мальцева бывшему губернатору Вадиму Соловьеву Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) продают письма экс-мэра Василия Мальцева, адресованные бывшему губернатору региона Вадиму Соловьеву, экс-сенатору Александру Косопкину и бывшему гендиректору ВАЗа Владимиру Каданникову. Как следует из данных объявления о продаже, за раритеты владелец хочет получить тысячу рублей.

«Администрация Златоуста просит рассмотреть вопрос по отгрузке и дальнейшей реализации автомобилей „ВАЗ“ для города и сельской местности через златоустовскую СТО „ВАЗ“. В настоящее время из-за отсутствия в остаточном количестве автомобильного топлива для всех автомобилей Челябинской области введены лимитные книжки», — говорилось в письме на имя Соловьева.

За покупкой машин горожанам приходилось неоднократно ездить в Челябинск и Магнитогорск, что вызывало затруднения из-за ограничений по бензину. Мальцев сообщал адресату, что в Златоусте имеется железнодорожная станция с разгрузочной площадкой для легковых авто. Предполагалось, что предпродажную подготовку будут вести на месте. Аналогичные бумаги 28 февраля 1992 года были отправлены двум другим адресатам.

«Мы хотели создать дополнительные рабочие места в городе и увеличить поступления налогов в местный бюджет. Также появилась бы возможность продавать автомобили. Топлива не было, и перегонять машины было сложно. Но железная дорога проблему снимала. Так было надежнее и удобнее. Отовсюду пришла положительная реакция на инициативу, но вопрос не решили», — пояснил URA.RU Мальцев.

Добиться цели, отметил собеседник URA.RU, помешала криминальная ситуация в Тольятти начала 1990-х годов. Криминальные круги контролировали продажи автомобилей, что помешало реализации златоустовской затеи.

Мальцев возглавлял Златоуст в 1991—2000 годах. После ухода с поста являлся депутатом местного горсобрания. В настоящее время занимается бизнесом. Соловьев был главой администрации Челябинской области в 1991—1997 годах. По должности входил в состав Совета Федерации. После ухода с поста возглавлял Центр поддержки предприятий Уральского региона. С 1999 года работал арбитражным управляющим. Скончался в Челябинске в феврале 2019 года. Косопкин начинал карьеру в Златоусте на железной дороге. Был избран депутатом Верховного Совета РСФСР, в администрации президента отвечал за работу с Госдумой, с 2001 года возглавлял управление внутренней политики администрации, затем был полномочным представителем президента в нижней палате парламента. Погиб на Алтае в январе 2009 года. Каданников возглавлял «ВАЗ» в разных должностях в 1988—1996 годах. Затем ушел работать в правительство РФ первым вице-премьером, а после вернулся в машиностроение. Скончался в 2021 году.

При подготовке материала URA.RU обратилось к продавцу старых писем. Ответа к моменту публикации не поступило.

Письма направлены в конце февраля 1992 года Скрин: платформа «Авито»