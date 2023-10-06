В челябинском ТРК будут ставить прививки от гриппа

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Прививку от гриппа в ТРК можно будет поставить 7 октября Фото:

В торгово-развлекательном комплексе «Горки» (ТРК) Челябинска 7 октября будут ставить прививки от гриппа. Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава,

«Приглашаем жителей Челябинска на вакцинацию от гриппа в ТРК „Горки“. Поставить прививку взрослым можно 7 октября с 11 до 15 часов», — заявили в минздраве.

Главврач городской клинической больницы № 8 Дмитрий Прокопьев отметил, что вакцинация началась в августе. С тех пор в поликлинике привились шесть тысяч челябинцев. В ТРК это сделать просто и быстро. Прокопьев сказал, что грипп опасен возможным развитием бронхитов, пневмонии, поражением сердечных мышц и обострением уже имеющихся хронических заболеваний.

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В торгово-развлекательном комплексе «Горки» (ТРК) Челябинска 7 октября будут ставить прививки от гриппа. Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, «Приглашаем жителей Челябинска на вакцинацию от гриппа в ТРК „Горки“. Поставить прививку взрослым можно 7 октября с 11 до 15 часов», — заявили в минздраве. Главврач городской клинической больницы № 8 Дмитрий Прокопьев отметил, что вакцинация началась в августе. С тех пор в поликлинике привились шесть тысяч челябинцев. В ТРК это сделать просто и быстро. Прокопьев сказал, что грипп опасен возможным развитием бронхитов, пневмонии, поражением сердечных мышц и обострением уже имеющихся хронических заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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