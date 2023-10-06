В Магнитогорске число больных коронавирусом за сутки выросло вдвое

В Магнитогорске число больных коронавирусной инфекцией за сутки с 4 на 5 октября выросло вдвое. Об этом URA.RU сообщила замруководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.
«4 октября в Магнитогорске насчитывалось 10 случаев коронавирусной инфекции. По данным на 5 октября число заболевших коронавирусом увеличилось до 22 пациентов», — заявила URA.RU Лучинина.
Лучинина отметила, что на 6 октября подтверждено 19 случаев коронавируса. В Челябинске число зараженных продолжается держаться на отметке в 32 случая. При этом количество в регионе с 4 по 6 октября остается в диапазоне 62 пациентов в сутки, меняется только статистика по муниципалитетам.
За неделю с 25 сентября по 1 октября больных Covid-19 в регионе стало меньше на 3,2%. При этом в сентябре еженедельный рост заболеваемости доходил до 34%.
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