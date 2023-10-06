В Магнитогорске число больных коронавирусом за сутки выросло вдвое

06 октября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

В Магнитогорске число больных коронавирусом увеличилось до 22 пациентов за сутки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Магнитогорске число больных коронавирусной инфекцией за сутки с 4 на 5 октября выросло вдвое. Об этом URA.RU сообщила замруководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина. «4 октября в Магнитогорске насчитывалось 10 случаев коронавирусной инфекции. По данным на 5 октября число заболевших коронавирусом увеличилось до 22 пациентов», — заявила URA.RU Лучинина. Лучинина отметила, что на 6 октября подтверждено 19 случаев коронавируса. В Челябинске число зараженных продолжается держаться на отметке в 32 случая. При этом количество в регионе с 4 по 6 октября остается в диапазоне 62 пациентов в сутки, меняется только статистика по муниципалитетам. За неделю с 25 сентября по 1 октября больных Covid-19 в регионе стало меньше на 3,2%. При этом в сентябре еженедельный рост заболеваемости доходил до 34%.

В Магнитогорске число больных коронавирусной инфекцией за сутки с 4 на 5 октября выросло вдвое. Об этом URA.RU сообщила замруководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина. «4 октября в Магнитогорске насчитывалось 10 случаев коронавирусной инфекции. По данным на 5 октября число заболевших коронавирусом увеличилось до 22 пациентов», — заявила URA.RU Лучинина. Лучинина отметила, что на 6 октября подтверждено 19 случаев коронавируса. В Челябинске число зараженных продолжается держаться на отметке в 32 случая. При этом количество в регионе с 4 по 6 октября остается в диапазоне 62 пациентов в сутки, меняется только статистика по муниципалитетам. За неделю с 25 сентября по 1 октября больных Covid-19 в регионе стало меньше на 3,2%. При этом в сентябре еженедельный рост заболеваемости доходил до 34%.