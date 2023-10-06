Челябинский детский омбудсмен Майорова настроила связь осужденной с дочерью

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Ирина Текслер на брифинге «Презентация проектов Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Челябинск, майорова евгения
Евгения Майорова помогла восстановить общение матери и ребенка Фото:

Детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова восстановила общение осужденной жительницы с дочерью. Как рассказали в пресс-службе Майоровой, до вмешательства дочь перестала общаться по телефону и писать письма.

«Работу провели совместно с сотрудниками исправительной колонии и отдела опеки и попечительства. Нам удалось организовать очные свидания и телефонные переговоры с ребенком на регулярной основе», — отметили в аппарате детского омбудсмена.

В ситуацию Майорова вмешалась после обращения мамы, находящейся в местах лишения свободы. Дочь временно проживает в приемной семье, и общение прервалось. Майорова направила письмо в отдел опеки с просьбой провести разъяснительную работу с опекуном. Взрослым рассказали о недопустимости нарушать права ребенка на общение с родителем.

В итоге общение восстановилось. Очные свидания и телефонные звонки в распорядке дня женщины и ребенка появились на постоянной основе.

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Детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова восстановила общение осужденной жительницы с дочерью. Как рассказали в пресс-службе Майоровой, до вмешательства дочь перестала общаться по телефону и писать письма. «Работу провели совместно с сотрудниками исправительной колонии и отдела опеки и попечительства. Нам удалось организовать очные свидания и телефонные переговоры с ребенком на регулярной основе», — отметили в аппарате детского омбудсмена. В ситуацию Майорова вмешалась после обращения мамы, находящейся в местах лишения свободы. Дочь временно проживает в приемной семье, и общение прервалось. Майорова направила письмо в отдел опеки с просьбой провести разъяснительную работу с опекуном. Взрослым рассказали о недопустимости нарушать права ребенка на общение с родителем. В итоге общение восстановилось. Очные свидания и телефонные звонки в распорядке дня женщины и ребенка появились на постоянной основе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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