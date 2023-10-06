Челябинский детский омбудсмен Майорова настроила связь осужденной с дочерью

06 октября 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Евгения Майорова помогла восстановить общение матери и ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова восстановила общение осужденной жительницы с дочерью. Как рассказали в пресс-службе Майоровой, до вмешательства дочь перестала общаться по телефону и писать письма. «Работу провели совместно с сотрудниками исправительной колонии и отдела опеки и попечительства. Нам удалось организовать очные свидания и телефонные переговоры с ребенком на регулярной основе», — отметили в аппарате детского омбудсмена. В ситуацию Майорова вмешалась после обращения мамы, находящейся в местах лишения свободы. Дочь временно проживает в приемной семье, и общение прервалось. Майорова направила письмо в отдел опеки с просьбой провести разъяснительную работу с опекуном. Взрослым рассказали о недопустимости нарушать права ребенка на общение с родителем. В итоге общение восстановилось. Очные свидания и телефонные звонки в распорядке дня женщины и ребенка появились на постоянной основе.

Детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова восстановила общение осужденной жительницы с дочерью. Как рассказали в пресс-службе Майоровой, до вмешательства дочь перестала общаться по телефону и писать письма. «Работу провели совместно с сотрудниками исправительной колонии и отдела опеки и попечительства. Нам удалось организовать очные свидания и телефонные переговоры с ребенком на регулярной основе», — отметили в аппарате детского омбудсмена. В ситуацию Майорова вмешалась после обращения мамы, находящейся в местах лишения свободы. Дочь временно проживает в приемной семье, и общение прервалось. Майорова направила письмо в отдел опеки с просьбой провести разъяснительную работу с опекуном. Взрослым рассказали о недопустимости нарушать права ребенка на общение с родителем. В итоге общение восстановилось. Очные свидания и телефонные звонки в распорядке дня женщины и ребенка появились на постоянной основе.