07 октября 2023
06 октября 2023

Власти Пермского края потратят 42 миллиона рублей на молодежный фестиваль

© Служба новостей «URA.RU»
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Проведение фестиваля запланировано на 2024 год Фото:

Правительство Пермского края планирует выделить 42 миллиона рублей на проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту закона о региональном бюджете на 2024—2026 годы.

«42 миллиона рублей на организацию в 2024 году региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Он примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере медиа, бизнеса, международного сотрудничества, науки, культуры, образования, волонтерства и других, а также подростков, которые представляют различные детские объединения и организации», — говорится в записке.

Ранее полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров заявил, что молодежь стоит защитить от негативного влияния со стороны недружественных стран. По его словам, для воспитания молодежи используются консервативные и неэффективные методы, а потому он призвал уделить внимание подготовке воспитателей и учителей, учитывая современные знания.

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Правительство Пермского края планирует выделить 42 миллиона рублей на проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту закона о региональном бюджете на 2024—2026 годы. «42 миллиона рублей на организацию в 2024 году региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Он примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере медиа, бизнеса, международного сотрудничества, науки, культуры, образования, волонтерства и других, а также подростков, которые представляют различные детские объединения и организации», — говорится в записке. Ранее полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров заявил, что молодежь стоит защитить от негативного влияния со стороны недружественных стран. По его словам, для воспитания молодежи используются консервативные и неэффективные методы, а потому он призвал уделить внимание подготовке воспитателей и учителей, учитывая современные знания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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