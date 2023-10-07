Власти Пермского края потратят 42 миллиона рублей на молодежный фестиваль

08 октября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Проведение фестиваля запланировано на 2024 год Фото: Влад Нелюбин © URA.RU Правительство Пермского края планирует выделить 42 миллиона рублей на проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту закона о региональном бюджете на 2024—2026 годы. «42 миллиона рублей на организацию в 2024 году региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Он примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере медиа, бизнеса, международного сотрудничества, науки, культуры, образования, волонтерства и других, а также подростков, которые представляют различные детские объединения и организации», — говорится в записке. Ранее полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров заявил, что молодежь стоит защитить от негативного влияния со стороны недружественных стран. По его словам, для воспитания молодежи используются консервативные и неэффективные методы, а потому он призвал уделить внимание подготовке воспитателей и учителей, учитывая современные знания.

Правительство Пермского края планирует выделить 42 миллиона рублей на проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту закона о региональном бюджете на 2024—2026 годы. «42 миллиона рублей на организацию в 2024 году региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Он примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере медиа, бизнеса, международного сотрудничества, науки, культуры, образования, волонтерства и других, а также подростков, которые представляют различные детские объединения и организации», — говорится в записке. Ранее полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров заявил, что молодежь стоит защитить от негативного влияния со стороны недружественных стран. По его словам, для воспитания молодежи используются консервативные и неэффективные методы, а потому он призвал уделить внимание подготовке воспитателей и учителей, учитывая современные знания.