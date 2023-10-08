08 октября 2023

Восемь проектов из Челябинской области получат гранты президентского фонда

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, якушев владимир
Победителей поздравил уральский полпред Владимир Якушев Фото:

Восемь проектов из Челябинской области получат гранты Президентского фонда культурных инициатив. Об итогах конкурса 2023 года, сообщили 9 октября в пресс-службе полпредства в УрФО.

Победителями спецконкурса стали проекты республиканского фестивалей «Золотой кубок Башкирии», русского народного искусства «Хоровод круглый год», мордовской культуры на Южном Урале. Также поддержку получат I Открытый всероссийский слет бардовского движения, детский патриотический киножурнал «Белый журавлик», конкурс «Друзья Танкограда», художественно-поэтическая композиция «Zа нами правда» и II Областной фестиваль военно-патриотической песни «Память на века». Объем финансирования составит порядка 28 млн рублей.

«Участие в грантовых конкурсах — это не только способ получить финансовую поддержку идеи. Это еще и стимул для детальной проработки проекта. Поздравляю победителей специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и желаю воплотить свои идеи так, как они задуманы!» — подвел итоги конкурса уральский полпред Владимир Якушев.

Всего в спецконкурсе 2023 года победили 26 проектов из всех регионов УрФО. Общий объем поддержки составит около 48 млн рублей.

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Восемь проектов из Челябинской области получат гранты Президентского фонда культурных инициатив. Об итогах конкурса 2023 года, сообщили 9 октября в пресс-службе полпредства в УрФО. Победителями спецконкурса стали проекты республиканского фестивалей «Золотой кубок Башкирии», русского народного искусства «Хоровод круглый год», мордовской культуры на Южном Урале. Также поддержку получат I Открытый всероссийский слет бардовского движения, детский патриотический киножурнал «Белый журавлик», конкурс «Друзья Танкограда», художественно-поэтическая композиция «Zа нами правда» и II Областной фестиваль военно-патриотической песни «Память на века». Объем финансирования составит порядка 28 млн рублей. «Участие в грантовых конкурсах — это не только способ получить финансовую поддержку идеи. Это еще и стимул для детальной проработки проекта. Поздравляю победителей специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и желаю воплотить свои идеи так, как они задуманы!» — подвел итоги конкурса уральский полпред Владимир Якушев. Всего в спецконкурсе 2023 года победили 26 проектов из всех регионов УрФО. Общий объем поддержки составит около 48 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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