Восемь проектов из Челябинской области получат гранты президентского фонда

09 октября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Победителей поздравил уральский полпред Владимир Якушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Восемь проектов из Челябинской области получат гранты Президентского фонда культурных инициатив. Об итогах конкурса 2023 года, сообщили 9 октября в пресс-службе полпредства в УрФО. Победителями спецконкурса стали проекты республиканского фестивалей «Золотой кубок Башкирии», русского народного искусства «Хоровод круглый год», мордовской культуры на Южном Урале. Также поддержку получат I Открытый всероссийский слет бардовского движения, детский патриотический киножурнал «Белый журавлик», конкурс «Друзья Танкограда», художественно-поэтическая композиция «Zа нами правда» и II Областной фестиваль военно-патриотической песни «Память на века». Объем финансирования составит порядка 28 млн рублей. «Участие в грантовых конкурсах — это не только способ получить финансовую поддержку идеи. Это еще и стимул для детальной проработки проекта. Поздравляю победителей специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и желаю воплотить свои идеи так, как они задуманы!» — подвел итоги конкурса уральский полпред Владимир Якушев. Всего в спецконкурсе 2023 года победили 26 проектов из всех регионов УрФО. Общий объем поддержки составит около 48 млн рублей.

Восемь проектов из Челябинской области получат гранты Президентского фонда культурных инициатив. Об итогах конкурса 2023 года, сообщили 9 октября в пресс-службе полпредства в УрФО. Победителями спецконкурса стали проекты республиканского фестивалей «Золотой кубок Башкирии», русского народного искусства «Хоровод круглый год», мордовской культуры на Южном Урале. Также поддержку получат I Открытый всероссийский слет бардовского движения, детский патриотический киножурнал «Белый журавлик», конкурс «Друзья Танкограда», художественно-поэтическая композиция «Zа нами правда» и II Областной фестиваль военно-патриотической песни «Память на века». Объем финансирования составит порядка 28 млн рублей. «Участие в грантовых конкурсах — это не только способ получить финансовую поддержку идеи. Это еще и стимул для детальной проработки проекта. Поздравляю победителей специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и желаю воплотить свои идеи так, как они задуманы!» — подвел итоги конкурса уральский полпред Владимир Якушев. Всего в спецконкурсе 2023 года победили 26 проектов из всех регионов УрФО. Общий объем поддержки составит около 48 млн рублей.