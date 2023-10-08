Восемь проектов из Челябинской области получат гранты Президентского фонда культурных инициатив. Об итогах конкурса 2023 года, сообщили 9 октября в пресс-службе полпредства в УрФО.
Победителями спецконкурса стали проекты республиканского фестивалей «Золотой кубок Башкирии», русского народного искусства «Хоровод круглый год», мордовской культуры на Южном Урале. Также поддержку получат I Открытый всероссийский слет бардовского движения, детский патриотический киножурнал «Белый журавлик», конкурс «Друзья Танкограда», художественно-поэтическая композиция «Zа нами правда» и II Областной фестиваль военно-патриотической песни «Память на века». Объем финансирования составит порядка 28 млн рублей.
«Участие в грантовых конкурсах — это не только способ получить финансовую поддержку идеи. Это еще и стимул для детальной проработки проекта. Поздравляю победителей специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив и желаю воплотить свои идеи так, как они задуманы!» — подвел итоги конкурса уральский полпред Владимир Якушев.
Всего в спецконкурсе 2023 года победили 26 проектов из всех регионов УрФО. Общий объем поддержки составит около 48 млн рублей.
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