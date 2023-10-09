09 октября 2023

Пермяк избил полицейского, чтобы попасть в отделение уголовного розыска

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, машина полиции, наряд, полиция, наряд полиции
Пермяка осудили за избиение полицейского Фото:

Житель Перми, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил сотрудника полиции, пытаясь попасть в отделение уголовного розыска. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда.

«Младший лейтенант находился в дежурной части отдела полиции, куда в состоянии алкогольного опьянения пришел подсудимый, который стал стучать по стеклу и дергать на себя дверь в здание, чтобы пройти в отделение уголовного розыска, на что потерпевший потребовал прекратить это делать. В ответ на требования виновный нанес полицейскому удар коленом по животу и своей рукой сдавил его правую руку, причинив физическую боль», — говорится в документе.

Отягчающим наказание обстоятельством является рецидив преступлений. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы, заменив наказание на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

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Житель Перми, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил сотрудника полиции, пытаясь попасть в отделение уголовного розыска. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда. «Младший лейтенант находился в дежурной части отдела полиции, куда в состоянии алкогольного опьянения пришел подсудимый, который стал стучать по стеклу и дергать на себя дверь в здание, чтобы пройти в отделение уголовного розыска, на что потерпевший потребовал прекратить это делать. В ответ на требования виновный нанес полицейскому удар коленом по животу и своей рукой сдавил его правую руку, причинив физическую боль», — говорится в документе. Отягчающим наказание обстоятельством является рецидив преступлений. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы, заменив наказание на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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