Пермяк избил полицейского, чтобы попасть в отделение уголовного розыска

Житель Перми, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил сотрудника полиции, пытаясь попасть в отделение уголовного розыска. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда.
«Младший лейтенант находился в дежурной части отдела полиции, куда в состоянии алкогольного опьянения пришел подсудимый, который стал стучать по стеклу и дергать на себя дверь в здание, чтобы пройти в отделение уголовного розыска, на что потерпевший потребовал прекратить это делать. В ответ на требования виновный нанес полицейскому удар коленом по животу и своей рукой сдавил его правую руку, причинив физическую боль», — говорится в документе.
Отягчающим наказание обстоятельством является рецидив преступлений. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы, заменив наказание на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.