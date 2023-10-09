09 октября 2023

Стало известно, где нашли тело пропавшей месяц назад свердловчанки

Тело пропавшей месяц назад 22-летней девушки нашли в карьере под Екатеринбургом
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело Махфузахон Исмоиловой нашли в карьере в Шабровском (архивное фото) Фото:

Тело 22-летней Махфузахон Исмоиловой нашли на дне заброшенного карьера в Шабровском (Свердловская область). В последний раз ее видели садящейся в автобус, который как раз ехал до этого поселка, пишут в соцсетях.

«Девушку нашли на дне заброшенного карьера „Старая линза“ в Шабровском. В последний раз ее видели садящейся на автобус, который как раз едет до поселка», — пишет telegram-канал Ural Mash. Девушку похоронят 10 октября в мечети на Химмаше, добавил источник URA.RU.

По данным канала, Махфузахон часто жаловалась, что никому не нужна. «Также Махфузахон ссорилась с родителями — те были против ее отношений с парнем», — добавили в telegram-канале. В СУ СКР по Свердловской области не комментируют инцидент.

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В Екатеринбурге нашли мертвой девушку, которая пропала месяц назад

Махфузахон пропала 2 сентября. Родители девушки обзвонили морги и больницы в поисках дочери, но безуспешно. По одной из версий, Исмоилова могла убежать из дома ради возлюбленного.

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Тело 22-летней Махфузахон Исмоиловой нашли на дне заброшенного карьера в Шабровском (Свердловская область). В последний раз ее видели садящейся в автобус, который как раз ехал до этого поселка, пишут в соцсетях. «Девушку нашли на дне заброшенного карьера „Старая линза“ в Шабровском. В последний раз ее видели садящейся на автобус, который как раз едет до поселка», — пишет telegram-канал Ural Mash. Девушку похоронят 10 октября в мечети на Химмаше, добавил источник URA.RU. По данным канала, Махфузахон часто жаловалась, что никому не нужна. «Также Махфузахон ссорилась с родителями — те были против ее отношений с парнем», — добавили в telegram-канале. В СУ СКР по Свердловской области не комментируют инцидент. Махфузахон пропала 2 сентября. Родители девушки обзвонили морги и больницы в поисках дочери, но безуспешно. По одной из версий, Исмоилова могла убежать из дома ради возлюбленного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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