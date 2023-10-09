Стало известно, где нашли тело пропавшей месяц назад свердловчанки

Тело 22-летней Махфузахон Исмоиловой нашли на дне заброшенного карьера в Шабровском (Свердловская область). В последний раз ее видели садящейся в автобус, который как раз ехал до этого поселка, пишут в соцсетях.
«Девушку нашли на дне заброшенного карьера „Старая линза“ в Шабровском. В последний раз ее видели садящейся на автобус, который как раз едет до поселка», — пишет telegram-канал Ural Mash. Девушку похоронят 10 октября в мечети на Химмаше, добавил источник URA.RU.
По данным канала, Махфузахон часто жаловалась, что никому не нужна. «Также Махфузахон ссорилась с родителями — те были против ее отношений с парнем», — добавили в telegram-канале. В СУ СКР по Свердловской области не комментируют инцидент.
Махфузахон пропала 2 сентября. Родители девушки обзвонили морги и больницы в поисках дочери, но безуспешно. По одной из версий, Исмоилова могла убежать из дома ради возлюбленного.
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