09 октября 2023

В Свердловской области подросток умер после встречи с другом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Парня довезли до больницы через полтора часа после ЧП (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме в квартире от наркотиков скончался 16-летний подросток. Принять неустановленные вещества его убедил 20-летний друг, пишут в соцсетях.

«На съемной квартире 16-летний подросток тусил с 20-летним парнем. Тот предложил ему попробовать вещества, школьник никогда ничего не принимал и не хотел начинать, однако друг настоял. К утру мальчику стало плохо, он умер от отравления неустановленными веществами», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Когда школьнику стало плохо, то парень запаниковал и сразу не вызвал скорую помощь. Вместо этого он позвонил подруге. Через полтора часа 16-летнего подростка довезли до больницы, но спасти не смогли. Силовики задержали 20-летнего парня. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верхней Пышме в квартире от наркотиков скончался 16-летний подросток. Принять неустановленные вещества его убедил 20-летний друг, пишут в соцсетях. «На съемной квартире 16-летний подросток тусил с 20-летним парнем. Тот предложил ему попробовать вещества, школьник никогда ничего не принимал и не хотел начинать, однако друг настоял. К утру мальчику стало плохо, он умер от отравления неустановленными веществами», — пишет telegram-канал Ural Mash. Когда школьнику стало плохо, то парень запаниковал и сразу не вызвал скорую помощь. Вместо этого он позвонил подруге. Через полтора часа 16-летнего подростка довезли до больницы, но спасти не смогли. Силовики задержали 20-летнего парня. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...