В Свердловской области подросток умер после встречи с другом

В Верхней Пышме в квартире от наркотиков скончался 16-летний подросток. Принять неустановленные вещества его убедил 20-летний друг, пишут в соцсетях.
«На съемной квартире 16-летний подросток тусил с 20-летним парнем. Тот предложил ему попробовать вещества, школьник никогда ничего не принимал и не хотел начинать, однако друг настоял. К утру мальчику стало плохо, он умер от отравления неустановленными веществами», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Когда школьнику стало плохо, то парень запаниковал и сразу не вызвал скорую помощь. Вместо этого он позвонил подруге. Через полтора часа 16-летнего подростка довезли до больницы, но спасти не смогли. Силовики задержали 20-летнего парня. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.
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