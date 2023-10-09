09 октября 2023

В ХМАО более чем на 30% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Эпидпорог превышен на 34,4% Фото:

В ХМАО почти на 35% превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«За неделю 02.10 -08.10.2023 зарегистрировано 106,5 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 10,5% и выше эпидемического порога на 34,4%. В территориальной структуре доминирует население Сургута на 38,0%, Нижневартовска — 13,4%, Нефтеюганска —9,3%. Рост заболеваемости отмечается в Октябрьском районе, Покачах и Белоярском», — сообщили в ведомстве.

Самый большой всплеск заболеваемости замечен у детей старше семи лет. По данным Роспотребнадзора, у подростков старше 15 лет эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен почти на 150%. «7-14 лет — 269,6 на 10 тысяч населения, что выше эпидпорога на 30,0%. 15 лет и старше — 50,5 на 10 тысяч населения, что выше эпидпорога на 149,4%», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как укрепить иммунитет осенью. Осенью специалисты РПН рекомендуют употреблять полезные ягоды, особенно облепиху.

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В ХМАО почти на 35% превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «За неделю 02.10 -08.10.2023 зарегистрировано 106,5 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 10,5% и выше эпидемического порога на 34,4%. В территориальной структуре доминирует население Сургута на 38,0%, Нижневартовска — 13,4%, Нефтеюганска —9,3%. Рост заболеваемости отмечается в Октябрьском районе, Покачах и Белоярском», — сообщили в ведомстве. Самый большой всплеск заболеваемости замечен у детей старше семи лет. По данным Роспотребнадзора, у подростков старше 15 лет эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен почти на 150%. «7-14 лет — 269,6 на 10 тысяч населения, что выше эпидпорога на 30,0%. 15 лет и старше — 50,5 на 10 тысяч населения, что выше эпидпорога на 149,4%», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО объяснил, как укрепить иммунитет осенью. Осенью специалисты РПН рекомендуют употреблять полезные ягоды, особенно облепиху.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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